Monte Moro, volontari in azione per la pulizia: 1,5 tonnellate di rifiuti tra cui il bancone di un bar

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente e degli oceani, Plastic Free Onlus ha organizzato un evento di pulizia ambientale sul Monte Moro.

Sabato 8 giugno 2024 50 volontari, 15 dei quali della Croce Rossa di Genova, guidati dai referenti Plastic Free, hanno battuto la zona raccogliendo 1,5 tonnellate di spazzatura tra plastica, vetro e rifiuti ingombranti: trovato anche un grandissimo bancone da bar, e poi rifiuti di isolante di aziende edilizie e un generatore bruciato. "C'è grande soddisfazione per la pulizia effettuata in un luogo così importante per Genova - fanno sapere i referenti Plastic Free - l'evento è stato patrocinato dal Comune di Genova, ringraziamo Amiu che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti".

Nel fine settimana Plastic Free ha realizzato in Italia 87 appuntamenti di pulizia ambientale e 15 all'estero, in Liguria si è svolta anche un'altra attività di clean up a Savona. L’organizzazione di volontariato è impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, i volontari hanno ripulito spiagge, aree verdi e luoghi pubblici per rimuovere più rifiuti possibili, coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini a comportamenti più virtuosi che riducano l’impatto sulla natura.

Il prossimo evento dell'associazione sarà il 16 Giugno in via Mogadiscio, nella zona del grande parcheggio del campo Baiardo a partire dalle ore 10. La partecipazione all’evento è completamente gratuita, sarà sufficiente iscriversi al sito plasticfreeonlus.it e poi dalla sezione eventi scegliere Genova. Una volta completato l’iter di adesione, basterà presentarsi nel luogo di ritrovo e all’orario stabilito, munito di guanti da giardinaggio o di pinza telescopica.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp