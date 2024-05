Monte Moro, i volontari di 'Plastic Free' organizzano una giornata di pulizia ambientale

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente e degli oceani, Plastic Free Onlus organizza un evento di pulizia ambientale sul Monte Moro. L'appuntamento è fissato per sabato 8 giugno 2024, con punto di ritrovo nell'area del Belvedere (ex ristorante) per le ore 10. Per partecipare è sufficiente inquadrare con lo smartphone il QR code nella locandina in fondo all'articolo o visitare il sito www.plasticfreeonlus.it, sezione eventi, digitare Genova e cliccare 'partecipa'. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Genova e con il supporto di Amiu.

"L'obiettivo - spiegano da Plastic Free Liguria - è sensibilizzare la cittadinanza sull'inquinamento da plastica e non solo, e quale miglior posto se non Monte Moro. Un'area così importante tanto nel passato, durante la Seconda Guerra Mondiale, per la sua posizione strategica, quanto oggi. Negli anni - aggiungono - ha subito periodicamente incendi devastanti che hanno portato a una considerevole riduzione della biodiversità, anche a causa della perdita di numerosi pini piantati in precedenza. Un'occasione, in un luogo con una vista mozzafiato, per dare una mano concreta attraverso un'attività di pulizia e riflettere".