Cicloposteggio di largo Zecca, da oggi è possibile ritirare il badge

Da oggi, martedì 21 febbraio 2023, è possibile ritirare il badge per il cicloposteggio in struttura di largo Zecca. Basta recarsi presso Genova Parcheggi, prendere il numero per lo sportello 'bike sharing - cicloposteggi - abbonati struttura' e sbrigare la pratica. Occore avere con sé documento d'identità, codice fiscale e 5 euro per la cauzione.

Il primo Bici Box del centro storico a largo della Zecca è stato aperto venerdì 17 febbraio. Il cicloparcheggio coperto, da 24 posti bici, è il primo nel suo genere a essere realizzato dal Comune di Genova nell'ambito del Piano integrato Caruggi. Nel cicloposteggio di largo Zecca, per evitare occupazioni di lunga durata che limitano la rotazione della postazione e riducono l'utilizzo, le biciclette parcheggiate da più di 15 giorni verranno rimosse.

Sono in corso, sempre nell’ambito delle azioni del Piano integrato Caruggi, i lavori per la realizzazione di due locali adibiti a cicloparcheggio che rientrano nella riqualificazione di beni confiscati alle mafie, in vico Cannoni e vico Boccanegra. I due cicloparcheggi saranno a disposizione dei residenti e affidati per la gestione alle associazioni nell’ambito del Patto di sussidiarietà per la rigenerazione del Sestiere del Molo.

Nel corso del 2023 saranno realizzati anche cinque cicloposteggi, in strutture prefabbricate, da 40 posti bici ciascuna, nelle zone di piazza Dante, Darsena-via Gramsci, Genova Brignole, piazza Caricamento e stazione Principe. Altre sei strutture sono allo studio in altre zone della città per arrivare a un totale di 16 cicloparcheggi coperti gestiti da Genova Parcheggi. Inoltre, è prevista l'installazione, nei nove Municipi, di altre 50 rastrelliere per un totale di circa 300 biciclette.