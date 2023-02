Tre persone su quattro sceglierebbero i mezzi pubblici, se meglio collegati

Hitachi Rail, partendo anche dai dati raccolti a Genova grazie al progetto pilota GoGoGe, ha condotto uno studio internazionale che analizza la propensione all'uso del trasporto pubblico e della mobilità intelligente in otto città del mondo, includendo per l’Italia Torino.

Lo studio rileva che il 75% delle persone preferirebbe l’uso dei mezzi pubblici a quello dell’auto, se fossero più integrati e connessi. Il rapporto, infatti, rileva una forte domanda nel mondo di soluzioni di trasporto intelligenti che garantiscano una maggior interoperabilità e comfort.

L’Italia è rappresentata nello studio di Hitachi Rail dalla città di Torino che registra una percentuale ancora superiore, pari cioè all’83%, di individui propensi ad abbandonare gli spostamenti come mezzi individuali in presenza di una rete del trasporto pubblico più integrata, connessa ed efficiente.

La ricerca rileva che le persone sarebbero anche disposte a pagare di più per una maggior qualità di servizio. Il 67% dei rispondenti tra i cittadini torinesi, infatti, dichiara di essere pronto ad accettare un aumento dei costi per ricevere un servizio più connesso ed efficiente. Anche in questo caso, gli intervistati per la città di Torino mostrano un’apertura maggiore rispetto alla media globale (pari al 60%).

Hitachi Rail, player globale nel settore ferroviario, ha lanciato, lo scorso anno, la propria attività di smart mobility nella città di Genova, aprendo così la strada in Italia ad una mobilità più intermodale, connessa e sostenibile, grazie all’App GoGoGe. L’utilizzo dell’App, attraverso il progetto pilota tutt’ora attivo, ha reso subito evidenti i grandi vantaggi legati a questa tecnologia, non solo per il passeggero ma anche per l’operatore AMT, confermando la lungimiranza dell’amministrazione nella ricerca di soluzioni di trasporto innovative.

I risultati della ricerca

Cosa vogliono i passeggeri? Più nel dettaglio le principali barriere all’utilizzo dei mezzi pubblici nel mondo sono rappresentate oggi dal sovraffollamento (48%) e dalla situazione di “caos”, intesa come mancanza di tranquillità e comfort (42%).

L’80% degli intervistati della città di Torino - dove attualmente il 73% dichiara di utilizzare l’auto per andare al lavoro - userebbe di più i mezzi pubblici se avesse la possibilità di controllare in tempo reale quanto sono affollati. I due fattori negativi più risentiti dai torinesi sono l'affollamento dei mezzi e il fatto che spesso gli orari e la frequenza non sono affidabili.

A livello mondiale il 78% degli intervistati individua nel tempo di percorrenza e l'opzione di viaggio più economica, i due driver principali per la scelta del mezzo di trasposto.

Tuttavia, se è vero che una rete più connessa e un flusso di informazioni più frequente, al quale accedere in tempo reale, possono essere driver importanti per far crescere l’utilizzo dei trasporti pubblici nelle città, è vero anche che la fruibilità e la sicurezza nella condivisione di dati personali, rappresentano delle condizioni fondamentali in termini di utilizzo di un possibile servizio che renda i mezzi pubblici più connessi ed efficienti.

Infatti, solo il 55% del totale degli intervistati e il 61% dei torinesi, si dichiara disposto a condividere i propri dati di pagamento con più app di viaggio e quasi due terzi degli intervistati ha dichiarato di essere scoraggiato dall'utilizzare i trasporti pubblici se per farlo è necessario utilizzare più applicazioni di viaggio diverse.

Questa reticenza varia drasticamente da Paese a Paese, con fiducia molto più bassa in Nord America e nel Regno Unito, rispetto a Europa continentale e Asia.

Un intervistato su tre ha dichiarato che la principale ragione per la quale utilizzerebbe un trasporto pubblico più integrato, connesso ed efficiente sarebbe la possibilità di ridurre i propri tempi di viaggio. Una media del 15%, che sale a 17% a Torino, afferma invece che vorrebbe utilizzare maggiormente i mezzi pubblici per ridurre la propria impronta ambientale.

La ricerca dimostra anche che il pubblico ha oggi una forte comprensione generale del significato di trasporto "intelligente", grazie agli alti livelli di utilizzo delle app digitali che il 59% degli intervistati già utilizza per pianificare o prenotare i propri viaggi.

Infine, un importante dato che emerge dalla ricerca è che solo il 5% degli intervistati dichiara di lavorare esclusivamente da casa in smartworking e quindi di non dovere utilizzare i mezzi di trasporto.

La mobilità intelligente, il gemello digitale

La visione di Hitachi Rail per il futuro della mobilità in città è sintetizzata nella nuova suite di smart mobility integrata, già implementata in Italia a Genova e a Trento e che offre soluzioni per gli operatori dei trasporti e i passeggeri.

Per quanto riguarda i passeggeri, oltre a soluzioni di smart ticketing, possono avere accesso a molteplici informazioni personalizzate, incluse le opzioni multimodali più veloci e più economiche e aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, consentendo di verificare l’affollamento sui vari mezzi di trasporto.

Per gli operatori del trasporto pubblico e le amministrazioni cittadine, - attraverso la creazione di un “gemello digitale” dei viaggi multimodali end to end – la suite Lumada Mobility Management di Hitachi Rail permette di connettere, scalare e ottimizzare l’intera rete dei trasporti in tempo reale. L’operatore, infatti, può creare un sistema che consente di gestire i vari picchi e diminuzioni dell’utenza, efficientando il servizio e identificando anche i possibili problemi che scoraggiano l’utilizzo del trasporto pubblico, quali il congestionamento e il sovraffollamento.