Al lavoro per una ciclovia dei parchi liguri di 600 km

Nuovo tavolo di lavoro lunedì 6 marzo 2023 per Regione Liguria e Federparchi presso la sala auditorium Caduti di Nassiriya, in piazza De Ferrari. Al centro del confronto linee guida di governance, nuove iniziative come quelle in preparazione per la Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio e la realizzazione dell'itinerario cicloturistico dei parchi liguri.

"Un punto, quest'ultimo, di fondamentale importanza - sottolinea il vice presidente della Regione con delega ai Parchi, Alessandro Piana -, che renderà i territori protagonisti di un crescente turismo green alla ricerca della natura, dei borghi storici, delle tradizioni e delle produzioni tipiche, sempre all'insegna del rispetto dell'ambiente e degli habitat, in linea con la campagna di marketing territoriale dei parchi promossa dall'assessorato e intitolata simbolicamente Liguria Preziosa".

Un'iniziativa che rispecchia a pieno le linee guida europee sul Next Generation Ue per coniugare sostenibilità ambientale e crescita, anche in chiave occupazionale. "Si tratta di sviluppare circa 600 km, oltre a varianti, da Ventimiglia alla Spezia - conclude l'assessore Piana -, passando per 123 comuni e tramite frequenti connessioni con l'Alta Via dei Monti Liguri. Priorità alla facilità di accesso, alla segnaletica, alle stazioni di ricarica delle e-bike e alle attività informative".