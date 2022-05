Genova ciclabile festeggia due anni e lancia il secondo Giro di Zena

Venerdì 6 maggio, nonostante la pioggia, oltre un centinaio di persone si sono incontrate nella zona pedonale antistante la stazione Brignole a Genova per un flash mob dedicato a più eventi: il secondo compleanno di #genovaciclabile, 9.808 persone in continua crescita, la Giornata Europea della sicurezza Stradale quest'anno dedicata ai pedoni e la partenza del secondo Giro di Zena, organizzato da #genovaciclabile, contestuale a quella del Giro d'Italia.

Il #girodizena è la 'gara' più sostenibile di tutte nata da un'idea di Daniele Zefiro e consiste nel percorrere 1/10 della distanza del Giro d'Italia ogni tappa in qualunque modalità: urbana, bike to work, bike to school, bike to commissioni varie, per turismo, per sport col fine di promuovere la mobilità sostenibile. Al timone, oltre a Daniele, Alessandra Repetto.

Il flash mob, dopo rifornimento di tappa a base di focaccia genovese offerta dal panificio La Fornarina, si è dato appuntamento al Porto Antico. Ognuno per conto proprio ha raggiunto il luogo passando da via XX Settembre, piazza De Ferrari, via San Lorenzo. Qui appuntamento davanti al Bigo Cafè, che ha offerto qualunque consumazione scontata per i partecipanti al flash mob.

Tanti gli aspetti positivi dell'evento, secondo gli organizzatori: "esserci incontrati di persona - sottolineano -, aver sensibilizzato la città con il motto della Fondazione Michele Scarponi, 'la strada è di tutti a partire dal più fragile', aver festeggiato in piacevolissima compagnia il nostro secondo compleanno e aver dimostrato ancora una volta la nostra volontà di lavorare per raggiungere 'Obiettivo zero', zero morti e feriti per incidenti come hanno già fatto altre città europee. Si può fare".

Sabato 7 maggio alle 9.45 è iniziata la consegna dei nastri rosa per i partecipanti al secondo Giro di Zena, al momento 160 iscritti, con possibilità di iscriversi ancora. Per far parte di questa classifica è necessario percorrere almeno 15 tappe, ogni km percorso in modalità urbana varrà 1,5 anziché 1 come quelli percorsi come ciclo sportivo.