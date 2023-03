Aperto il parcheggio coperto per le bici a De Ferrari

Giovedì 2 marzo 2023 ha aperto il cicloparcheggio in piazza De Ferrari, nel cuore del centro città, all'accesso della metro. È il secondo dopo quello inaugurato in largo della Zecca. Al sopralluogo per l'avvio del servizio erano presenti l'assessore alla Mobilità Matteo Campora e l'assessore ai Centri storici Mauro Avvenente.

Al cicloparcheggio si può accedere scendendo da largo Pertini (lato scale accesso Metropolitana De Ferrari) o, arrivando da salita San Matteo, dall'accesso della metro, all'altezza del civico 31 rosso, davanti alla sede della Camera di Commercio.

Il cicloparcheggio coperto, da 16 posti bici, è stato realizzato dal Comune di Genova nell'ambito del Piano integrato Caruggi. A breve sarà aperto anche il cicloparcheggio 'gemello' di fronte a quello attivato oggi e verrà raddoppiata l'offerta per l'utenza a due ruote.

La gestione è affidata a Genova Parcheggi, che rilascia un badge (gratuito, ma con il versamento di una cauzione da 5 euro) ai genovesi e ai visitatori della città che vogliano lasciare in un luogo sicuro il proprio mezzo green a due ruote. Il badge consente l'accesso al locale e il deposito della propria bici per il tempo necessario a soddisfare le esigenze del ciclista.

Fino alle 14.30 di oggi, gli operatori di Genova parcheggi saranno presenti nel bikeparking del sottopasso di piazza De Ferrari e potranno essere attivate le 'bicicard', le tessere che danno accesso ai bikeparking di largo della Zecca e di piazza De Ferrari e che potrà essere utilizzata anche negli altri Bicibox di prossima attivazione nelle altre zone della città. La bicicard potrà essere attivata in orario continuato 8.30-16.30 dal lunedì al venerdì presso la sede di Genova Parcheggi, in viale Brigate Partigiane 1.