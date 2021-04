Il gruppo #genovaciclabile compie un anno e festeggia con un flash mob

Mercoledì 28 aprile il gruppo genovaciclabile festeggia il suo primo compleanno. Il gruppo è nato dopo una petizione change.org/genovaciclabile che in cinque giorni aveva già raggiunto cinquemila persone, un canale Youtube per informare grazie a interviste e trasmissioni culturali e un account Instagram per raccogliere gli istanti e gli scorci più belli.

Infine la nascita di un gruppo Facebook, #genovaciclabile, prossimo a raggiungere diecimila iscritti, meglio definibile come una comunità, che non raccoglie ciclisti, ma per lo più persone di tutte le età che si muovono in maniera sostenibile. Soprattutto in bici, ma anche in monopattino, a piedi o coi mezzi pubblici.



La gran parte dei pedalatori di #genovaciclabile ha iniziato a pedalare proprio quest'anno con la tracciatura delle prime ciclabili. #genovaciclabile è nel cuore di migliaia di persone che sognano una città sicura, vivibile, a misura di persona.

«Chiediamo una città dove non si muore né ci si ferisce attraversando sulle strisce pedonali o col solo atto di muoversi, per andare al lavoro, a studiare o a fare la spesa», dichiarano i fondatori.



Mercoledì 28 aprile appuntamento in piazza De Ferrari alle 18.30 per un flash mob. Per poi pedalare, camminare autonomamente verso il Porto Antico, altro punto di raccolta per le 19. Tutti rigorosamente a distanza e con mascherina ma pieni di #genovaciclabile nel cuore.

«Sarà un flash mob dedicato a chi sta trasformando la mobilità di questa città grazie a un impegno quotidiano - fanno sapere da #genovaciclabile -. Sarà la festa di tutti noi. Non mancate per festeggiare un anno incredibile che ha raccolto nel nostro gruppo il più bel lato della città. Sappiamo che molti di voi ancora non ci conoscono o ancora non hanno fatto quel passo per rendere la vita migliore. Unitevi per trovare il coraggio di realizzare il cambiamento grazie all'aiuto di persone fantastiche. Unitevi per dire a gran voce che la strada è di tutti a partire dal più fragile», concludono dal gruppo.