Ciclovia tirrenica, ad aprile 2024 il via ai lavori per quattro nuovi tratti

Il progetto della Ciclovia Tirrenica, che unisce la Liguria dalla provincia di Imperia fino al confine con la Toscana, chiude il 2023 con un bilancio più che positivo, anticipando il termine del 31 dicembre previsto dal Pnrr. È infatti di giovedì 14 dicembre la firma degli ultimi tre contratti d'appalto per avviare i lavori degli stralci funzionali del lotto prioritario della Ciclovia (tratto tra Ospedaletti e Marinella di Sarzana oggetto di fondi Pnrr). Ciò significa che, in linea con il cronoprogramma di Governo e Comunità Europea, la fase di progettazione esecutiva verrà avviata nella prima metà di gennaio, con conseguente partenza di tutti i cantieri entro aprile 2024.

"Tra meno di un mese apriremo la fase esecutiva del progetto del lotto prioritario - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, un obiettivo in perfetta linea con il Pnrr, che abbiamo rispettato per dare alla Liguria una ‘via alternativa’ consapevole dell’ambiente e del paesaggio, senza dimenticare l’importante ritorno per il turismo. La Liguria si conferma tra le Regioni più virtuose nell’iter progettuale della Ciclovia Tirrenica".

"Dobbiamo continuare a correre: il 2024 si prospetta un anno di sfide per le infrastrutture liguri - aggiunge Giampedrone -. Come Regione continueremo ad abbracciare la strategia di crescita sostenibile e sinergica delineata da Mit e il Mic. Da questi fondamentali costruiremo un'infrastruttura all'avanguardia, diffusa su tutto il territorio e destinata a colmare il gap infrastrutturale che interessa la nostra regione. Seguendo il cronoprogramma, raggiungeremo entro giugno 2026 l'obiettivo di 44 chilometri di ciclovie nuove o adeguate".

Nello specifico, questo il quadro delle aggiudicazioni:

i tratti da Cervo a Diano Marina (stralcio 1) e il tratto che attraversa il Comune di Diano Marina (stralcio 2) sono stati appaltati rispettivamente ad Arienti Srl e Silvano Costruzioni

per quanto riguarda il tratto della cosiddetta "strada incompiuta" nel percorso litoraneo che collega i comuni di Diano Marina e Imperia (stralcio 3), la Fase A è stata aggiudicata da Icose Spa e la Fase B a RTI Cobuild Scarl e Fresta Rosario Antonio Srl

Il tratto da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare (stralcio 4) porta invece la firma di Preve Costruzioni Spa

per quanto riguarda l'ultimo tratto, dal centro di Sarzana a Marinella di Sarzana, il substralcio relativo al Comune di Sarzana è stato aggiudicato da FEA Srl e quello del Comune di Castelnuovo Magra dal Gruppo ITQ Srl.

Al momento l'unico appalto in sospeso è quello relativo ai Comuni di Castelnuovo Magra, Luni e Sarzana (substralcio 3) in attesa della sentenza del Tar Liguria prevista per il 26 gennaio 2024 in seguito al ricorso presentato da un'azienda esclusa dalla gara.