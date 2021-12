Ciclovia dei parchi liguri, completato il progetto

È stato completato dagli uffici competenti della Regione Liguria lo studio di fattibilità per l'Itinerario cicloturistico dei Parchi Liguri, nato dalla proposta che Federparchi Liguria aveva avanzato nei mesi scorsi. La proposta era stata accolta lo scorso mese di luglio dal Consiglio Regionale della Liguria con un ordine del giorno approvato all'unanimità e oggi inizia a prendere forma.

Si tratterebbe di unire tutte le aree protette della regione con un percorso cicloturistico attrezzato con segnaletica, cartellonistica esplicativa, punti di ricarica batterie delle E-bike; il tutto a un costo complessivo molto contenuto. Ovviamente siamo all'inizio di un percorso che richiederà la condivisione di tutti i soggetti e gli enti locali interessati per poi tornare alla Giunta regionale.

"La mobilità sostenibile costituisce un tassello fondamentale delle politiche per la Transizione Ecologica. È importante l'impegno della Regione Liguria per la realizzazione dell'Itinerario cicloturistico dei parchi - afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri -. E visto anche l'orientamento unanime espresso dal Consiglio regionale ligure, Federparchi, una volta varato, si impegnerà in tutte le sedi opportune, ministeri compresi, per il riconoscimento economico del progetto".

Il percorso dovrebbe articolarsi attraverso una serie di 'hub' e 'porte dei parchi' da cui muoversi per gli itinerari, individuati in particolare nelle zone dell'entroterra spesso trascurate da parte del turismo 'ufficiale'. Un contributo per rendere i territori protagonisti di un crescente turismo 'green' alla ricerca della natura, dei borghi storici, delle tradizioni e delle produzioni tipiche, sempre all'insegna del rispetto dell'ambiente e degli habitat, che Regione Liguria sta promuovendo attraverso la campagna 'Liguria Preziosa'.

"Accogliamo con soddisfazione lo stato di avanzamento della ciclabile dei parchi della nostra regione - commenta Roberto Costa, coordinatore Federparchi Liguria - si tratta di una importante infrastruttura di viabilità che potrà contribuire non poco alla valorizzazione dell'insieme dei parchi della Liguria e ci auguriamo che Regione Liguria possa ottenere dal Pnrr i fondi necessari alla sua realizzazione".

Dell'inserimento del progetto nelle rete delle ciclovie nazionali parla anche il vicepresidente della Federazione delle are protette Agostino Agostinelli: "ci auguriamo che la proposta dell'Itinerario cicloturistico dei Parchi Liguri possa anche inserirsi nei programmi nazionali che riguardano la realizzazione delle grandi dorsali ciclabili nord-sud e delle trasversali est-ovest in modo da diventare parte di una grande rete ciclabile all'insegna del turismo slow ed eco-compatibile, un comparto in forte espansione e che contribuisce alla diffusione di un nuovo approccio alla fruizione dei territori e alle modalità di movimento delle persone".