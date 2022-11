'Catena umana' ciclabile in via Venti, fissata la data

Individuata una data per la 'catena umana' in via XX Settembre per chiedere una città a misura di bici. È sabato 3 dicembre alle ore 15. Gli attivisti di Genova ciclabile si stanno dando da fare per avere la massima adesione possibile.

"Il 3 dicembre alle 15 tutti in piazza De Ferrari - esorta Alessandra Repetto - per realizzare la ciclabile umana in via XX Settembre. Non vogliamo scuse. Abbiamo bisogno di tutti perchè delegare ad altri il bene comune può portare a non far arrivare in alto la nostra voce. Portate con voi i vostri ragazzi che pedaleranno nella ciclabile più bella del mondo, protetti dalle persone".

"Vogliamo mostrare - prosegue Alessandra - che anche a Genova c'è una città che non crede nella legge del più potente, ma che vuole essere una città a misura dei più fragili: di disabili, di anziani, di pedoni, di ciclisti e di bambino. Una città che non corre per arrivare più lontano. Nessuno escluso. Una città a misura di persona".

"Ringraziamo le associazioni che ci hanno contattato. Vi diffonderemo il comunicato da firmare appena è pronto. Chiediamo alle associazioni interessate di contattarci all'indirizzo genovaciclabile@gmail.com. Ringraziamo gli amici milanesi - conclude - che ci hanno contattato in questi giorni e che sono felici che il loro abbraccio sia arrivato a noi. Insieme renderemo l'italia un Paese civile e ciclabile".