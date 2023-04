Bonus trasporti: richieste anche online, evitando le code

Entro il 31 dicembre 2023 è possibile richiedere il bonus trasporti, un contributo all'acquisto di abbonamenti annuali e mensili dedicati al trasporto pubblico locale, deciso dal Governo. Tutti i dettagli e le modalità di accesso all'agevolazione sono disponibili su questa pagina: Bonus Trasporti (lavoro.gov.it).

Nei giorni scorsi per richiedere il bonus si sono create lunghe code agli sportelli. Il modo più pratico e veloce per usufruire subito del contributo per l'acquisto di un abbonamento mensile, bimestrale o annuale è quello di utilizzare il voucher direttamente online sul sito di Amt. Per chi preferisce recarsi in biglietteria, è possibile risparmiare tempo con il servizio Filavia.

Che cos'è il bonus trasporti

È un incentivo stabilito dal Decreto Aiuti e stanziato con un fondo nazionale per il 2022. Va richiesto direttamente dal cliente entro il 31 dicembre 2023 e permette di ricevere un contributo massimo di 60 euro per comprare abbonamenti mensili o annuali del trasporto pubblico, caricati su CityPass. Le domande vengono accolte dal Ministero fino a esaurimento delle risorse del fondo.

Chi può ottenere il bonus trasporti e come fare richiesta

Persone fisiche con un reddito nel 2022 non superiore a ventimila euro. Accedere alla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di identità elettronica (Cie). Procedere con l'inserimento di tutti i dati richiesti: il codice fiscale indicato nel Bonus deve coincidere con l'intestatario dell'abbonamento. Specificare il gestore del servizio di trasporto: Amt Genova.

È possibile utilizzare il bonus per gli acquisti online sul sito di Amt e scegliere il tipo di abbonamento desiderato:

abbonamenti servizio urbano

abbonamenti servizio provinciale

abbonamenti servizio integrato rete urbana, provinciale e Fgc.

Il codice del coupon verrà richiesto in fase di pagamento. Oppure presso tutte le biglietterie Amt, consegnando all'operatore una copia cartacea.

Amt ricorda: in caso di bonus per abbonamenti intestati a minori, prestare la massima attenzione nell’inserimento del codice fiscale del minore; per gli abbonamenti aziendali invitiamo il titolare di abbonamento a rivolgersi al proprio referente aziendale; non è previsto alcun rimborso (in denaro o titoli di viaggio) per la quota del bonus non utilizzata; nNon è previsto il diritto di recesso, in caso di acquisto on line di abbonamenti con il bonus trasporti.

Acquisti di abbonamenti Amt con bonus trasporti

In caso di nuova emissione: il richiedente potrà scegliere una decorrenza entro 30 giorni dalla data di acquisto. In caso di rinnovo: l'abbonato potrà scegliere nei 30 giorni successivi al giorno di scadenza dell'abbonamento in corso.