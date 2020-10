Bonus mobilità, da novembre via alle richieste di rimborso

Ancora poco meno di un mese e sarà disponibile il bonus mobilità per chi ha già acquistato biciclette o monopattini. Dal 3 novembre 2020 sarà possibile richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati, registrandosi sull'applicazione web dedicata al 'Programma sperimentale buono mobilità 2020'.

Chi avrà acquistato un bene o servizio di mobilità previsto dal decreto fino al giorno prima dall'attivazione dell'applicazione web (3 novembre appunto) riceverà il rimborso con un bonifico, chi non l'avrà ancora fatto otterrà un 'buono mobilità', che consegnerà al negoziante, il quale sarà poi rimborsato dal ministero.

I negozianti possono accreditarsi sull'applicazione web dal 19 ottobre, solo in questo modo potranno accettare i 'buoni mobilità', emessi dal 3 novembre in poi.

In cosa consiste il buono mobilità

È un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50mila abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50mila abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50mila abitanti).

I buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento ed entro il 31 dicembre 2020.