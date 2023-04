Giro di Zena, iscrizioni aperte per la sfida in bici sostenibile che incentiva la mobilità dolce

Arriva il #girodizena, sfida in bici sostenibile, non competitiva e per incentivare la mobilità dolce, organizzata in occasione del Giro d'Italia.

I ciclisti urbani genovesi continuano a pedalare e sono sempre di più: in una città con scarsissima tradizione di ciclismo urbano, la mattina dello scorso 16 settembre erano stati registrati 160 passaggi in due ore in via XX Settembre in occasione del campionato urbano nazionale della ciclabilità promosso da Legambiente.

In attesa di contabici e incentivi da parte del comune, per il terzo anno consecutivo #genovaciclabile in collaborazione con Fiab e associazioni genovesi che si occupano di ciclabiità urbana, hanno deciso di premiare i ciclisti urbani nella sfida più dolce, sostenibile e meno competitiva di tutte, il Giro di Zena. “Ho pensato che fosse significativo portare nella vita di tutti i giorni uno degli eventi sportivi che ha scritto la storia d’Italia” sottolinea Daniele Zefiro, ideatore dell’evento e fondatore di #genovaciclabile.

Come funziona il Giro di Zena e come iscriversi gratis

In occasione del Giro d'Italia, dal 6 al 28 maggio, i ciclisti genovesi sono invitati a percorrere in bici 1/10 della distanza che verrà affrontata dai professionisti per ogni tappa. Alla fine del giro verrà stilata una classifica e verrà premiata la costanza di chi si mette in sella per i propri spostamenti quotidiani grazie ai negozi cittadini amici delle bici.

Ognuno è libero di percorrere la distanza prefissata dove preferisce, in modo indipendente dagli altri iscritti in una gara dove, come sostiene Alessandra Repetto, fondatrice di #genovaciclabile, “in realtà tutti vincono perché credono nella città migliore, a misura di persona e di bicicletta, dove le strade sono di tutti a partire dai più fragili”.

“Promuoviamo l’evento con grande gioia malgrado le difficoltà quotidiane che si incontrano sulle strade genovesi fra auto e moto che sostano abusivamente su piste e corsie ciclabili, situazione questa che al di là dei display luminosi che invitano a non farlo sembra lontana dall’essere risolta dall’amministrazione comunale tanto che in giro c'è rassegnazione e si sente dire che la doppia fila rappresenta una situazione fisiologica e inevitabile” conclude Romolo Solari, presidente di Fiab Genova.

Ci sarà anche un sistema di bonus che aumenterà il punteggio a seguito della partecipazione a eventi in bici che si terranno nel mese di maggio tra cui: il compleanno di #genovaciclabile del 5 maggio, la partecipazione al Disability Day del 13 e a Bimbimbici del 14, e tre “Sbulacchi” ovvero tre scalate sulle alture della città, una sul Monte Gazzo, una al Righi e una sul Monte Moro, tutte comprese fra i 400 e i 450 metri di dislivello positivo, tra le iniziative targate Fiab.

Per iscriversi gratuitamente al Giro di Zena, consultare il regolamento e l’elenco dei premi messi in palio dagli sponsor (ancora in aggiornamento per far crescere i premi) nonché registrare le proprie performance è sufficiente accedere a https://www.genovaciclabile.eu e cliccare sul pulsante “Giro di Zena”.