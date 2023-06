Inaugurati due nuovi bici box nel centro storico

Sono stati inaugurati questa mattina, 7 giugno 2023, tra vico Boccanegra e vico Cannoni, nel Sestiere della Maddalena, due nuovi Bici box 'Casa della Bicicletta', per un totale di 24 posti bici, a disposizione dei residenti. Si tratta del terzo 'ciclo posteggio' costruito in città dal Comune, dopo quelli di largo della Zecca e piazza dei Ferrari, a cui si è aggiunto anche il primo 'bike box' del Matitone, situato in via Cantore 2r, nato per i dipendenti comunali lo scorso 27 febbraio.

I due nuovi 'ciclo posteggi', realizzati nei locali confiscati alla mafia, saranno gestiti dalla cooperativa Il Laboratorio Scs e potranno essere utilizzati esclusivamente dai residenti, offrendo un'opzione sicura e conveniente per parcheggiare le proprie biciclette. Il posto bici verrà assegnato dal gestore in base all'ordine di arrivo della richiesta e ai posti effettivamente disponibili.

L'intervento di recupero dei due locali è finanziato dal programma Pon Metro React Eu, grazie al quale sono stati aperti nel mese di febbraio anche i bike parking di largo Zecca e sottopasso De Ferrari. A differenza di questi ultimi, gestiti da Genova Parcheggi e al servizio della mobilità urbana, la 'Casa della Bicicletta' di vico Boccanegra e vico Cannoni verrà gestita dagli stessi residenti del centro storico, attraverso la cooperativa Il Laboratorio Scs.

Il progetto nasce all'interno del 'Patto di Sussidiarietà Centro Storico' di cui Il Cesto Scs è capofila e di cui è stato indicato Il Laboratorio Scs quale soggetto affidatario e gestore dei locali. Il Laboratorio Scs, dal 1985, opera all'interno del Sestiere della Maddalena, dove eroga diversi servizi socio-educativi convenzionati con il Comune di Genova. In questi mesi sta lavorando alle prossime aperture di una biblioteca per bambini in via delle Vigne 9, e una 'Bici Officina' in un altro locale confiscato alle mafie, in vico Rosa, dove sarà possibile promuovere l'uso e l'autoriparazione della bicicletta, ma anche creare una rete tra chiunque si voglia coinvolgere sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.