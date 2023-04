Auto fuoriserie elettriche, start-up apre 'microfactory' in val Polcevera

Giovedì 20 aprile 2023 al Talent Garden dei giardini Baltimora la start-up Motors Grouping ha presentato la prima microfactory per auto fuoriserie elettriche a Genova, alla presenza dell'assessore comunale allo Sviluppo Economico Mario Mascia.

La microfactory sorgerà in val Polcevera, per un investimento stimato di 6 milioni di euro, l'impiego, a pieno regime, di una ventina di dipendenti e la realizzazione di un campus dedicato all'automobilismo innovativo e alla mobilità intelligente.

La microfactory targata Motors Grouping è declinata su tre anime principali:

Un impianto di produzione flessibile in cui le maestranze artigiane incontrano le ultime tecnologie in fatto di robotica, intelligenza artificiale e stampa 3D. L'obiettivo è la realizzazione di retrofit elettrici di autoveicoli classici da collezione con il marchio Scossa. La prima autovettura sarà la 155eDtm Evoluzione, primo progetto realizzato nel 2022 da Motors Grouping, con il coinvolgimento, tramite un concorso internazionale, di oltre 80 team di car designer provenienti da dieci nazionalità diverse.

Un centro di Car Design e di Ingegneria dell’autoveicolo specializzato in auto fuoriserie e racing nel quale sarà sviluppata la fase finale di un primo progetto tecnologico denominato Forma Sport, una piattaforma modulare full electric utilizzabile per auto da corsa destinate sia alla pista che al fuoristrada. Avviato alla fine del 2022, questo progetto nasce da un secondo concorso internazionale che ha visto la partecipazione di 37 team, tra ingegneri e car designer, di sette nazionalità.

Un’area polivalente dotata di un centro di educazione al veicolo elettrico e di servizi di mobilità, un’area di co-working e biblioteca in tema auto, uno spazio dedicato al food e all’abbigliamento e una zona pensata per lo storage e l’assistenza di auto a interesse collezionistico, con un’officina specializzata nell’allestimento di auto da corsa. Un vero e proprio campus concepito per attrarre gli appassionati dei motori che offrirà la possibilità ai club di motociclisti e di automobili di organizzare raduni ed eventi durante i weekend.

"Genova sta diventando sempre più un punto di riferimento nazionale e non solo, per quanto riguarda le start-up che traguardano il futuro con innovazioni sostenibili e con ricadute concrete e fruibili da parte di tutta la comunità territoriale - dichiara l'assessore comunale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Mario Mascia -. La microfactory per auto fuoriserie elettriche di Motors Grouping è un progetto ambizioso che potrà produrre frutti importanti dal punto di vista sia tecnologico che occupazionale sul nostro territorio, in particolare in una zona come la Valpolcevera che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Bucci considera perno di sviluppo economico e sociale".