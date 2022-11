'Sostenibili per natura', al via la challenge che punta a raggiungere centomila azioni positive

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

AWorld, l'App ufficiale dell'ONU per la campagna contro il cambiamento climatico ActNow, e la Fondazione Compagnia di San Paolo, lanciano una campagna per stimolare competitività positiva e generare iniziative misurabili in termini di impatto su una fra le sfide più urgenti in senso globale: la salvaguardia dell'ambiente attraverso il coinvolgimento attivo del singolo nella sua quotidianità.

L'iniziativa è legata a "Sportivi per Natura", il bando lanciato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nel febbraio del 2022 con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla pratica dell'attività fisica a contatto con la natura e di contribuire ad accelerare la ripresa delle associazioni sportive del proprio territorio di riferimento nel periodo post – pandemico. Con un budget dedicato di oltre 1 mln di euro, la Compagnia ha selezionato 18 progetti di organizzazioni no profit di Piemonte e Liguria che hanno partecipato al bando e che sono volti a generare un impatto collettivo sul benessere delle persone, aumentando e promuovendo l'offerta di attività fisica e sportiva e la cultura dell'ambiente e del capitale naturale, incentivandone la fruizione consapevole.

"Siamo molto soddisfatti dell'avvio di questa partnership" – ha dichiarato Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo – "condividiamo con AWorld intenti e obiettivi. Da un lato sentiamo la necessità di valorizzare i progetti sostenuti in questi anni dalle Missioni Proteggere l'Ambiente e Promuovere il Benessere, che fanno parte dell'Obiettivo Pianeta e che da tempo mettono in campo azioni multidisciplinari e integrate per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle attività fisiche e sportive a contatto con la natura e sui relativi benefici per l'ambiente. Dall'altro lato, anche alla luce del nostro Piano strategico 2021-2024, vogliamo impostare una metrica condivisa per misurare l'impatto del nostro operato e contribuire in modo più efficace al raggiungimento degli Obiettivi dello sviluppo sostenibile indicati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sulla quale abbiamo impostato il nostro agire. Per questa ragione abbiamo lanciato la challenge 'Sostenibili per Natura' che siamo certi sarà un successo".

"Siamo davvero orgogliosi di aver costruito una partnership insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo. L'aver trovato una base valoriale comune, fatta di attività e best practices rivolte alla salute delle persone e dell'ambiente, ci ha permesso di avere una visione condivisa orientata al lungo periodo, per raggiungere un futuro sempre più consapevole. Grazie a "Sostenibili per Natura" intendiamo ristabilire un legame diretto con il territorio – attraverso gli enti che lo tutelano – e le persone che lo vivono. L'obiettivo è grande, ma essere supportati da una Fondazione come Compagnia di San Paolo ci dà la forza di proseguire con i nostri intenti." – afferma Marco Armellino, Presidente e co-fondatore di AWorld.

La campagna, lanciata sulla piattaforma di AWorld con il nome "Sostenibili per Natura", verrà attivata in formato digitale a partire da giovedì 3 novembre e sarà impostata come sfida tra i vari progetti selezionati nel bando "Sportivi per Natura", con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone possibili. I partecipanti potranno accedere a contenuti formativi, missioni di engagement e stimoli quotidiani focalizzati su sport e sostenibilità ambientale. L'obiettivo è di registrare sull'app le azioni virtuose e in grado di generare un impatto collettivo sul Benessere delle persone e sull'Ambiente. All'interno del team "Sostenibili per Natura" ciascun ente avrà la possibilità di prendere parte con il proprio gruppo a un torneo digitale che premierà l'ente che avrà coinvolto una community più ampia, generato più azioni e letto più contenuti, a supporto della creazione di una vera e propria Cultura della Sostenibilità. Scaricando l'App di AWorld potrai unirti alla challenge: www.aworld.org