Scuole, oltre la metà a Genova non aveva i cestini per la differenziata

Il Comune di Genova, insieme ad Amiu, ha completato in questi giorni la consegna a tutte e 450 le scuole genovesi delle dotazioni base per fare la raccolta differenziata. Dopo un censimento di tutti gli istituti scolastici del territorio insieme a Città Metropolitana di Genova, Amiu ha velocemente organizzato la distribuzione delle attrezzature, che consistono in 10 cestini per ogni scuola, 5 per la carta e altrettanti per la plastica.

Prima dell'attivazione di questo progetto, erano soltanto 223 le scuole dotate delle attrezzature per la raccolta differenziata a fronte delle 227, che ne erano invece sprovviste. Nel dettaglio, il progetto coinvolge 186 scuole dell'infanzia, 109 scuole primarie, 66 scuole medie inferiori, 69 scuole medie superiori e 20 enti di formazione.

Da oggi ogni scuola dispone così di una propria dotazione standard, che può essere eventualmente integrata sulla base delle particolari esigenze di ogni istituto. Per avere ulteriori attrezzature è possibile contattare Amiu al nuovo indirizzo e-mail scuola@amiu.genova.it.

Oltre alla distribuzione dei cestini, ogni istituto ha a disposizione una serie di materiali informativi sulla raccolta differenziata, suddivisi in varie tipologie a seconda dell'ordine e del grado delle scuole oltre che degli specifici destinatari: insegnanti, studenti e famiglie.

I materiali informativi sono liberamente consultabili e scaricabili al link amiu.genova.it/scuola/laboratori-differenziata-10-e-lode/.

Proseguono nel frattempo le attività educative per sensibilizzare i ragazzi a una corretta raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale. Due, in particolare, i progetti in corso su cui si registrano importanti novità.

Il primo, 'Green Game-A scuola di Riciclo' è un gioco a quiz per le scuole superiori organizzato da Amiu insieme al Comune di Genova, in collaborazione con i Consorzi di filiera e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mase e della Regione Liguria. Tra dicembre e gennaio, in 22 scuole superiori genovesi si sono svolte le fasi eliminatorie di questo progetto, che entrerà nel vivo il prossimo 26 febbraio, al Teatro Carlo Felice di Genova, con le finali regionali, i cui vincitori potranno partecipare alle finali nazionali. In palio ci sono buoni acquisti da spendere in attività convenzionate.

'Ciak si gira: la differenziata va in scena!' è invece il titolo dello spettacolo, condotto dal giornalista Franco Nativo e riservato alle scuole primarie, che tornerà in scena il 21 febbraio e il 17 aprile al Teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto, per promuovere la raccolta differenziata attraverso la magia del teatro. I bimbi saranno intrattenuti dalla band Ritmiciclando (progetto musicale che utilizza strumenti nati dai rifiuti) e riceveranno in regalo da Amiu dei quaderni del progetto 'Differenziata 10 e lode'. Le scuole e le famiglie interessate a 'Ciak si gira' potranno chiedere informazioni sempre all'indirizzo e-mail scuola@amiu.genova.it.