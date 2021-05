Spiaggia di Quarto, raccolti 32 sacchi di rifiuti in due ore

I Genova Cleaner ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e come sempre invitano chiunque faccia parte di un gruppo di volontari o un gruppo scout a scrivere loro per organizzare una spedizione di pulizia

I Genova Cleaner sono tornati in azione domenica 23 maggio presso la spiaggia di Quarto. Durante questa spedizione, organizzata in collaborazione con Meg Genova, un totale di 16 ragazzi circa, lavorando per meno di due ore, hanno raccolto 32 sacchi di rifiuti divisi come sempre secondo la raccolta differenziata, e alcuni rifiuti ingombranti.

I Genova Cleaner ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e come sempre invitano chiunque faccia parte di un gruppo di volontari o un gruppo scout a scrivere loro per organizzare una spedizione di pulizia.

«Saremmo molto lieti di coinvolgere piu? gruppi possibili e riuscire a ripulire la nostra citta? nonostante le restrizioni», dichiarano.