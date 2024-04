La "pizza solare" prodotta grazie ai pannelli in un ex autolavaggio abbandonato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È una "pizza solare" quella che esce dal forno della pizzeria Fradiavolo di corso Italia, a Genova: il locale, ricavato da un vecchio autolavaggio abbandonato nel mezzo della promenade più famosa della città, prende circa metà del suo fabbisogno energetico da 49 pannelli fotovoltaici installati sul tetto, grazie a un progetto fortemente voluto dalla prima Cer della Liguria che poche settimane fa ha compiuto un anno di vita.

La pizzeria sostenibile è infatti uno dei primi progetti della comunità energetica rinnovabile "Sole" (SOlidale, Libera ed Ecologica), realizzato grazie al marchio privato Fradiavolo e al Comune di Genova. I pannelli solari sono condivisi e, generando energia per produrre pizze "green", permettono nel contempo alla Cer di attuare piccoli progetti per il territorio.

Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili

Facciamo un po' di chiarezza: le Cer possono essere costituite da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soci. L'energia a questo punto può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori all'interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica. Può essere consumata oppure venduta ricavando benefici economici per i soci.

Insomma, uno strumento importante per la transizione ecologica: se le Cer in Italia sono state istituite attraverso il decreto Milleproproghe del 2019 (che recepiva la direttiva europea Red II del 2018), solo quest'anno però il governo italiano ha pubblicato il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal Pnrr.

Le difficoltà iniziali e il riconoscimento formale: "Ora puntiamo a crescere"

La Cer è formata da una ventina di soci che hanno deciso di iniziare questa avventura per sensibilizzare i cittadini sul tema della transizione energetica, ma anche per fare rete e sfruttare questo nuovo strumento: ''Ci siamo costituiti in un'associazione con notevoli difficoltà - spiega Elena Putti, presidentessa della Cer Sole - perché un anno fa era un progetto embrionale e le normative erano ancora abbastanza lacunose. Abbiamo poi dato vita all'impianto di corso Italia, produciamo energia pulita ma non solo: grazie ai ricavi derivanti dall'energia prodotta possiamo avere un budget a disposizione e abbiamo deciso di impiegarlo in progetti solidali per la cura del territorio".

"Buona parte dei consumi della pizzeria è completamente coperta dall'impianto - aggiunge Federico Martinoli, vicepresidente della Cer - e noi abbiamo un consumatore che ci riconosce il dovuto per la parte di energia che prende. Il resto viene rimesso in rete e consumato dagli altri associati".

E anche se, come scritto prima, le difficoltà burocratiche non sono mancate, poche settimane fa - quasi contemporaneamente al primo compleanno della Cer - è stato aperto il portale del Gse (Gestore servizi energetici) per l'invio delle richieste di contributi destinati alle comunità energetiche rinnovabili: "Per un anno abbiamo atteso il riconoscimento formale da parte del decreto attuativo del governo per registrarci e diventare Cer a tutti gli effetti - spiega Putti - ma non abbiamo perso tempo. Abbiamo lavorato tanto nella divulgazione e adesso che arriverà finalmente un riconoscimento formale per le Cer in Italia speriamo di poter crescere, avere nuovi aderenti e implementare i nostri impianti".

L'Unione Europea sta incentivando la creazione di Cer: "Se la sensibilità nei confronti di queste tematiche sta crescendo sempre più è anche grazie a una politica europea di informazione e iniezione di fondi a favore della transizione energetica. La direttiva Red II, ad esempio, è quella che ha stimolato il governo italiano a emanare un decreto attuativo e regolamentare a livello normativo le Cer anche in Italia. Dall'Europa possono arrivare molti fondi anche ad hoc per le comunità energetiche, da distribuire poi in Italia su base regionale". Sono le Regioni, dunque, a doversi far carico in ultima istanza di distribuire questi finanziamenti sui territori.

Energia "chilometro zero" per aiutare le realtà di quartiere

La filosofia è quella di una Cer che parte dal territorio per il territorio e dunque i primi ricavati saranno reinvestiti nel quartiere: "Nel giro di un anno - dice Martinoli - dovremmo generare abbastanza energia e ricavi per poter, oltre a sostenere l'impianto, dedicarci a qualche progetto in zona".

Tra le idee dei soci della Cer Sole ci sono l'adozione e la manutenzione di aiuole, l'installazione di colonnine per la ricarica di bici elettriche, ma anche il sostegno di associazioni e realtà locali che fanno fatica a pagare le bollette. Con un obiettivo a lungo termine di diventare anche un punto servizi, ad esempio, con un car sharing elettrico riservato. Così ogni anno per i prossimi 20 anni, che è la durata degli incentivi, la Cer Sole spera di poter aiutare realtà di quartiere con l'energia a "chilometro zero".

Il progetto pilota: "Ora riceviamo richieste da tutta la regione"

I cittadini o le piccole attività, aderendo alla Cer Sole, possono collegare il contatore all'impianto utilizzato dalla comunità energetica, a patto di trovarsi nella zona servita dalla cabina dello stesso impianto. Quella situata in corso Italia, ad esempio, coinvolge le zone del Medio Levante e bassa Val Bisagno. Ma ci sono persone di altri quartieri che si sono iscritte alla comunità energetica e stanno cercando di sensibilizzare i concittadini della loro zona per allargare il raggio di azione.

Anche perché la Cer di Genova è stata la prima a essere istituita in Liguria e, visto che le procedure burocratiche per avviarla si sono rivelate complicate, adesso riceve richieste da tutta la regione. "Siamo stati i primi sul territorio a fare questo percorso - aggiunge Martinoli - dunque tanti ci hanno chiesto come si fa. Dunque siamo disponibili a dispensare consigli, sulla base della nostra esperienza, per aiutare anche altri cittadini ad avviare Cer oppure a installare impianti che producono energia pulita".

"Abbiamo lavorato tanto presso scuole e associazioni - conferma Putti - e abbiamo stretto relazioni con altri soggetti per ampliare la nostra attività e per cercare di dare supporto a tanti altri cittadini che hanno voglia di partecipare a questo processo di transizione energetica ma non sanno come fare". Insomma, piccoli passi per arrivare lontano.