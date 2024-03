Un palombaro a De Ferrari per chiedere di diminuire le emissioni nocive

La campagna Città2030 di Legambiente fa tappa in Liguria lunedì 4 e martedì 5 marzo 2024. La campagna itinerante 'Città2030: le città e la sfida del cambiamento' di Legambiente, realizzata nell'ambito della Clean Cities Campaign, ha l'obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni e di favorire la creazione di città più vivibili e sicure.

Programma della due giorni in Liguria

Lunedì 4 marzo alle ore 18 in piazza De Ferrari si è svolto il flash mob 'Un palombaro a De Ferrari' per sensibilizzare gli amministratori e spingerli ad azioni più efficaci per diminuire le emissioni climalteranti.

Martedì 5 marzo alle ore 11 presso la sala Mog, Mercato Orientale, via XX Settembre, presentazione della scheda sulla mobilità urbana Genova2030. Interverranno: Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria, Matteo Campora, assessore alla Mobilità integrata e all'ambiente Comune di Genova, Elisa Paluan, fondazione Unipolis e Romolo Solari, presidente Circolo Legambiente Amici della Bicicletta Fiab Genova.