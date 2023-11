Attenzione verso il mare, Genova vince l'Istanbul Environment Friendly City Award

Genova si è aggiudicata il primo posto nella quarta edizione dell'Istanbul Environment Friendly City Award. Il premio riconosce il ruolo e il contributo delle città e delle autorità locali nel realizzare la visione del Piano d'Azione per il Mediterraneo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep/Map) per un mare e una costa del Mediterraneo sani.

Questa prestigiosa onorificenza, unica nel suo genere, mira a incoraggiare le autorità locali, in particolare quelle costiere, a muoversi verso uno sviluppo del territorio prospero, legato alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e ispirare altre città a traguardare analogo approccio ecocompatibile.

Nella passata edizione Genova si era guadagnata l'Honorary Prize per l'impegno dimostrato nello sviluppo di una visione sostenibile e resiliente al cambiamento climatico. La città aveva infatti migliorato la sua performance in ambiti come: la prevenzione del rischio, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento idrico, la gestione delle acque reflue e dei rifiuti, le infrastrutture verdi e la conservazione degli edifici storici.

Adesso la giuria e il comitato tecnico del premio hanno riconosciuto nel dossier di candidatura un'attenta presentazione degli ulteriori progressi fatti, dei progetti in corso e di quelli futuri, corredata da oltre cento indicatori con i quali misurarli.

La cerimonia di premiazione si terrà durante la 23sima riunione (Cop 23) della Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona) dal 5 all'8 dicembre 2023 a Portorose, in Slovenia.

"È un grande orgoglio per Genova ricevere un riconoscimento di tale portata - dichiara il sindaco Marco Bucci -. Un premio che conferma la grande attenzione della nostra città nella salvaguardia dell'ambiente, del mare e delle nostre coste. L'oceano è un bene naturale fondamentale la cui preservazione è un dovere morale, che abbiamo nei confronti delle future generazioni, a cui vogliamo consegnare un mare più pulito e sostenibile rispetto a quello che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri avi".

"Negli ultimi anni Genova ha già fatto tantissimo per migliorare la qualità dell'acqua marina - conclude Bucci -, ma occorre raddoppiare gli sforzi per rendere l'inquinamento un lontano ricordo, a partire da quello della plastica, che minaccia la sopravvivenza dell'intero ecosistema. Quest'anno abbiamo presentato a New York la carta dei diritti degli oceani, un passo fondamentale per sensibilizzare tutto il mondo su questo tema. Il rispetto dell'ambiente e della vita umana sono i valori alla base di quella transizione energetica ed ecologica, che rappresenta l'obiettivo fondamentale per le istituzioni pubbliche, le aziende e le comunità di tutto il pianeta. Questo premio conferma che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta".

"Primeggiare nell'ambito dell'Istanbul Environment Friendly City Award - afferma l'assessore all'ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora - è una grande soddisfazione per la nostra città e un importante riconoscimento del lavoro, che stiamo portando avanti da tempo, applicando in ogni contesto i principi della sostenibilità e attivandoci nello stimolare imprese e cittadini a contribuire con azioni virtuose e indispensabili per affrontare e vincere le grandi sfide ambientali del presente e del futuro".

"Dopo l'Honorary Prize ricevuto la scorsa edizione per l'impegno dimostrato nello sviluppo di una visione sostenibile e resiliente al cambiamento climatico, l'attestazione odierna - conclude Campora - sottolinea in modo inequivocabile che stiamo tracciando e seguendo la strada migliore e questo ci incoraggia a fare ancora di più. Anche a livello internazionale Genova viene ora considerata esempio di città costiera rispettosa dell'ambiente e definita come una realtà in cui le persone godono di un'alta qualità della vita dove lo sviluppo sostenibile avviene grazie al suo approccio partecipativo e inclusivo basato sulla rigenerazione urbana e sull'economia circolare per implementare la vivibilità e l'attrattività".

"La crescita di Genova non è un'utopia ma una realtà attuale e in divenire, che interseca urbanistica, economia e lavoro, passando per azioni di riqualificazione e rigenerazione del territorio, restituendo significative porzioni di territorio alla fruibilità e alla accessibilità da parte di tutti. Aver ricevuto il primo premio dell'Istanbul Environment Friendly City Award conferma la bontà di quanto fatto sinora e riempie di orgoglio - spiega Mario Mascia, assessore all'Urbanistica, sviluppo economico e lavoro -. Il futuro di una città policentrica come Genova è indissolubilmente legato allo sviluppo sostenibile e alle azioni attivate per realizzare una crescita rispettosa dell'ambiente".

"Ci stiamo impegnando con attenzione e con il massimo impegno - conclude Mascia - per costruire una realtà nella quale le persone possano godere di una qualità della vita sempre migliore e dove lo sviluppo avviene grazie alla capacità di tutela e promozione degli ecosistemi urbani. Altrettanto essenziale è mantenere un approccio partecipativo e inclusivo basato sulla rigenerazione urbana e sull'economia circolare volte a implementare la vivibilità, l'attrattività, lo sviluppo e la sostenibilità cittadina".