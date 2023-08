Chiavari, seimila mozziconi raccolti in spiaggia in un pomeriggio

Seimila mozziconi di sigarette circa, raccolti in un pomeriggio. È successo a Chiavari grazie a un'iniziativa del gruppo Puliamo i sentieri, che per l'occasione ha scelto il litorale della cittadina rivierasca. Tra i volontari anche l'ex candidato sindaco, Davide Grillo.

"Ricordiamo che questo particolare rifiuto - spiegano dal gruppo - impiega dai 5 ai 12 anni per degradarsi completamente, rilasciando sostanze tossiche e inquinanti nell'ambiente che ci circonda. Gettare a terra un mozzicone può apparire un gesto insignificante, ma il danno ambientale che causa è molto rilevante".

"Lo scopo di eventi come questo - concludono - è proprio sensibilizzare la popolazione per promuovere un cambio di mentalità nei confronti della tutela del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va ad Aprica, che ha fornito tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività".