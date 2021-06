Raccolta differenziata, al via la nuova campagna 'Voglio rifarmi una vita!'

La campagna permette di spiegare come tutti gli oggetti non sono buttati via, ma sono parte di un processo continuo di rinnovo, di ripartenza e di nuova vita

'Voglio rifarmi una vita!' è lo slogan scelto per la nuova campagna di comunicazione Amiu Genova legata alla raccolta differenziata, che vede protagonisti carta, cartone, plastica, metalli, vetro e scarto alimentare, e che sarà diffusa sul territorio della città di Genova e dei 30 comuni del genovesato coinvolti nel nuovo contratto di servizio iniziato lo scorso 1 gennaio. La creatività della campagna è stata affidata al team di esperti Multimedia & graphic design di Liguria Digitale.

Mercoledì 23 giugno 2021, alcuni video e tutti i manifesti della campagna sono stati presentati alla stampa nella sala consigliare di palazzo Doria Spinola sede della Città Metropolitana, alla presenza di Simone Ferrero, consigliere delegato all'ambiente della Città Metropolitana, Matteo Campora, assessore all'Ambiente del Comune di Genova, Ornella Risso, direttore Ambiente Città Metropolitana e Pietro Pongiglione, presidente Amiu Genova.

"Città Metropolitana quale Ente di governo del bacino del Genovesato ha l'obiettivo di rendere il servizio di gestione integrata dei rifiuti efficace ed ambientalmente sostenibile. L'impegno è tanto ma è necessario il comportamento consapevole dei nostri cittadini. Grazie a questi messaggi chiari, semplici, ma molto efficaci, possiamo raggiungerli in modo capillare - spiega Simone Ferrero, consigliere delegato all'Ambiente Città Metropolitana -. Una gestione dei rifiuti moderna, il mare pulito grazie ai nuovi depuratori, ridotte emissioni in atmosfera e una mobilità sostenibile, tutto questo, integrato e messo a sistema, farà di Genova una metropoli moderna ed accogliente".

La campagna - che accompagnerà le città del Genovesato per tutto l'anno - grazie a colori che individuano le diverse filiere del riciclo: blu per la carta, giallo per la plastica e i metalli, verde per il vetro e marrone per gli scarti alimentari permette di spiegare come tutti gli oggetti non sono buttati via, ma sono parte di un processo continuo di rinnovo, di ripartenza e di nuova vita.

"Il miglioramento del ciclo dei rifiuti nella nostra città - dichiara l'assessore all'ambiente del Comune di Genova Matteo Campora - richiede la collaborazione di tutti e, in particolare, dei cittadini genovesi. Coinvolgerli e sensibilizzarli sul tema dell'importanza della raccolta differenziata e dell'economia circolare è un obiettivo al quale Amiu, insieme alla nostra Amministrazione, sta lavorando da tempo attraverso un programma di iniziative tra cui rientra anche la campagna di comunicazione 'Voglio rifarmi una vita'. La diffusione di manifesti e materiali cartacei e video per la promozione di un più efficiente riciclo dei rifiuti è parte integrante di una strategia, che, grazie a importanti misure e investimenti come l'inaugurazione dell'impianto di produzione di biometano e il via ai lavori per la realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti a Scarpino, la riorganizzazione e l'apertura di nuovi ecopunti nel centro storico, il progetto PlasTIPremia e la prossima introduzione di cassonetti intelligenti, permetteranno a Genova di aumentare in modo significativo il riciclo dei rifiuti, con enormi benefici per l'ambiente e per le tasche dei cittadini».

I diversi manifesti, accompagnati da quattro video, che hanno come protagonisti i principali materiali riciclabili, verranno diffusi inizialmente sui canali social di Amiu Genova, successivamente saranno declinati e affissi nei 31 comuni interessati al contratto di servizio del genovesato negli spazi di affissione messi a disposizione gratuitamente: a Genova la campagna di affissione inizierà verso metà luglio.

I comuni interessati sono divisi in sei aree: l'area Genova, che comprende il capoluogo e Davagna; l'area costiera con Arenzano e Cogoleto; l'area valli Stura, Orba e Leira con Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto; l'area alta val Polcevera con Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò; l'area valle Scrivia con Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia; l'area val Trebbia comprende Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia. A questi si aggiungono anche i comuni di Recco e Uscio, attualmente in appalto.

«Lo slogan 'Voglio rifarmi una vita!' ha un grande impatto soprattutto in un momento così delicato e così importante di ripartenza per la nostra regione e, anche per il genovesato - conclude Pietro Pongiglione, presidente Amiu Genova -. A questo si accompagna anche un altro slogan che deve essere uno stimolo per tutti, ovvero permettere di ottenere un altro oggetto grazie a un corretto conferimento che permette ad Amiu di ottenere una raccolta differenziata di qualità. Dobbiamo coltivare l'idea di fare ereditare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi, non più povero. L'amore e il rispetto per l'ambiente devono diventare uno stile di vita, un atteggiamento da apprendere sin da piccoli, ma da continuare nel tempo».