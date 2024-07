Il giro d'Italia in canoa di Leone, da Venezia a Priaruggia: "Un'impresa per l'ambiente"

Si concluderà a Genova il giro d'Italia in canoa di Leone Ortega, 27enne toscano partito da Venezia lo scorso primo maggio e pronto ad arrivare a Priaruggia, a Genova, sabato 27 luglio 2024. Un progetto denominato 'Wind of Change' per portare avanti un'importante missione ambientale.

Pulizia delle spiagge e rifiuti 'tracciati'

L'epico viaggio è stato infatti realizzato in collaborazione con Plastic Free, con eventi di sensibilizzazione e pulizia delle spiagge, coinvolgendo comunità locali e volontari. Tra le innovazioni portate avanti anche l'utilizzo della tecnologia blockchain, con l’azienda Apauna SB, per tracciare e rendere trasparente ogni fase della raccolta dei rifiuti. Tutti i dati, inclusi peso, luogo e partecipanti, saranno registrati digitalmente e resi accessibili al pubblico.

L'arrivo a Genova dopo quasi tre mesi di navigazione

Nei due mesi abbondanti che sono passati dalla partenza sono oltre 60 le località in cui ha già fatto tappa Leone, accompagnato in questa straordinaria avventura da Giacomo Arrighini, cofondatore, che lo segue con un minivan, garantendo sicurezza e supporto logistico lungo il percorso. Percorso che prosegue fino alla fine del mese, con altre tappe ancora da toccare, fino all'arrivo nella nostra città, nella spiaggia di Priaruggia, che sarà coinvolta da un'importante attività di pulizia insieme a Plastic Free. Sarà accolto dai referenti e dai volontari dell'associazione, ma l'evento è aperto a tutti.

Un passato da calciatore

Ovviamente un'impresa del genere non si può improvvisare, Leone Ortega è un atleta con un passato importante da calciatore, una carriera frenata da un grave infortunio dopo i provini con squadre professionistiche, ma comunque importante tra Serie D ed Eccellenza, tra l'altro ha vestito anche la maglia del Centro Storico Lebovski, iconica formazione che qualche anno fa riuscì a ingaggiare anche la bandiera della Fiorentina Borja Valero, una realtà che mette al centro l'impegno sociale, la gestione del club da parte dei tifosi e il ritorno al calcio genuino e popolare, lontano dalle logiche del business.

Dal calcio alla canoa: come si prepara un'impresa del genere

Dal calcio alla canoa, però, per lasciare un segno tangibile in Italia e sensibilizzare i cittadini di ogni realtà toccata sull'importanza della salvaguardia ambientale, ma con un duro allenamento alle spalle: "La preparazione dell'impresa - raccontano Ortega e Arrighini a GenovaToday - è iniziata a settembre 2023 ed è andata avanti fino a maggio 2024, quando siamo partiti. Allenamenti doppi e tripli ogni giorno, sia in palestra che in mare, con l'allenatore Daniele Furiani di Livorno".

La giornata tipo: sveglia alle 5 e sei ore con la pagaia

Ma come si svolge una giornata tipo durante il giro d'Italia in canoa? "Ci svegliamo intorno alle 5 del mattino - racconta Arrighini - e si parte dopo aver fatto colazione ed essersi preparati. Leone naviga più o meno ogni giorno fino alle 13:30/14, la media è di circa sei ore, i ritmi sono molto serrati e lo sforzo fisico è davvero molto impegnativo, nel pomeriggio si riposa, poi alle 19 si va a cena e poi a letto presto, perché la mattina successiva si riparte. Ogni giorno viene svolto anche un test fisico e psicologico per valutare le condizioni generali".

"Accoglienza straordinaria in giro per l'Italia"

Tutto questo, ovviamente, se non sono in programma eventi di pulizia delle spiagge: "Quando Leone sbarca tante persone si fermano a chiedere notizie e noi spieghiamo il senso della nostra impresa. Abbiamo ricevuto davvero una bella accoglienza in ogni parte d'Italia, ci sono state persone che ci hanno offerto da mangiare, altre che ci hanno ospitato per dormire, insomma, davvero una bella sorpresa".

La pulizia delle spiagge per sensibilizzare i cittadini

Come dicevamo, durante l'impresa sono state organizzate anche pulizie ambientali e delle spiagge in collaborazione con Plastic Free a Pescara, Castro (provincia di Lecce), Reggio Calabria, Sabaudia (provincia di Latina), Pietrasanta (Lucca) e infine quella finale proprio a Genova, punto di arrivo dopo quasi tre mesi di navigazione.

Sabato 27 luglio l'arrivo a Priaruggia

L'appuntamento è per le ore 17 di sabato 27 luglio sulla spiaggia di Priaruggia, ad accogliere Leone ci saranno i referenti e i volontari di Plastic Free, che per l'occasione ripuliranno l'arenile dalla spazzatura, lanciando ancora una volta un importante messaggio per l'ambiente. L'evento è ovviamente aperto a tutti.

La raccolta fondi per le tartarughe

Tra gli obiettivi del viaggio in canoa anche la raccolta di dati sull'inquinamento dell'ecosistema marino italiano, che verranno successivamente analizzati da enti e consorzi, per informare la commissione europea con azioni di conservazione. Durante il viaggio, è stata anche lanciata una campagna di raccolta fondi a sostegno del centro di recupero tartarughe marine di Calimera, nel Salento, contribuendo così alla cura e alla reintroduzione di queste creature nell'ambiente naturale: "Sono uno degli animali che più di ogni altro è colpito dai residui plastici lasciati in mare - conclude Arrighini - e Plastic Free è molto attiva su questa tematica. Abbiamo rilasciato tre tartarughe a Castro durante una delle nostre tappe e abbiamo avviato una raccolta fondi per questo progetto".

Le altre iniziative per l'ambiente

Nel corso dell'impresa anche una collaborazione artistica e sociale con il Gruppo Italiano Amici della Natura Gran Pino di Cecina e GIAN-Giò in due eventi contraddistinti. Il primo durante la circumnavigazione il 12-13 luglio dove sarà invitato un artista che creerà u'opera con plastica raccolta durante le tappe. Nell’altro evento, Wind Of Change, sarà ospite a settembre al Festival Terra Lenta di Cecina organizzato dalla stessa associazione.

La locandina dell'evento finale a Priaruggia