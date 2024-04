Giornata della Terra, volontari sulle spiagge per pulire l'ambiente: ecco dove e quando

“Liberiamo il mondo dall’inquinamento da plastica”. Il claim dell’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus suona al tempo stesso come una dichiarazione e un’esortazione. Per portare avanti questa missione, l’associazione organizza infatti centinaia di appuntamenti in tutta Italia per rimuovere, insieme all’aiuto della cittadinanza, chili di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente. Ecco quali saranno gli appuntamenti a Genova e in Liguria e come partecipare.

Si avvicina la Giornata Mondiale della Terra, istituita dalle Nazioni Unite, che si celebrerà il 22 aprile 2024 e che quest’anno avrà come tema ‘Planet vs Plastic’, ponendo l’attenzione sull’abuso dei materiali plastici nella nostra vita quotidiana e chiedendone la riduzione del 60% entro il 2020. Per l’occasione, l’organizzazione Plastic Free Onlus ha organizzato diverse giornate di pulizia, sia in spiagge che in fiumi, parchi e aree pubbliche, in più di duecento città italiane. Gli appuntamenti in Liguria saranno:

sabato 13 aprile (ore 10) – a Genova, ai Giardinetti di Quinto, area giochi

lunedì 15 aprile (ore 9) – a Chiavari, allo Spazio Lido

sabato 20 aprile (ore 10) – a Genova in via Mogadiscio, parcheggio sotto il Baiardo

sabato 20 aprile (ore 15.30) – a Millesimo (SV) in piazza Pertini, di fronte ai locali della Società Operaia

sabato 20 aprile (ore 17.30) – a Sarzana (SP) in piazza Matteotti

domenica 21 aprile (ore 10) – a Sanremo (IM) a Pian di Nave

sabato 15 giugno (ore 15.30) – a Millesimo (SV) in piazza Pertini

Per partecipare, è possibile visitare il sito di Plastic Free Onlus e selezionare la data desiderata.

Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus che può contare su oltre 1.000 referenti e 250.000 volontari, ha detto: “Come ogni anno, saremo sulle spiagge, lungo gli argini dei fiumi, nei parchi e nelle aree pubbliche di tutta Italia per sensibilizzare sull’inquinamento da plastica e sul pericolo che rappresenta non solo per l’ambiente ma anche per la nostra stessa sopravvivenza sul Pianeta”

Il fondatore dell’organizzazione sottolinea che il tema al centro della Giornata della Terra 2024 è lo stesso che li vede attivi in prima linea da quasi cinque anni. “Quest’anno agiremo, come siamo abituati, con la massima concretezza, rimuovendo materiali plastici, rifiuti e ingombranti che deturpano e intossicano il nostro splendido Paese”.