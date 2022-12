Genova Global Awards per lo sviluppo sostenibile: premiati i genitori delle scuole di Quarto

Il Genova Global Goals Award, riconoscimento voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessorato al Marketing territoriale per premiare le imprese più sostenibili del territorio, ha dato i suoi primi frutti e domani, mercoledì 7 dicembre alle ore 9 presso il salone di Rappresentanza di palazzo Tursi verranno presentati i dieci progetti scelti dai vincitori del premio.

Cos'è il Genova Global Goals Award

Il Genova Global Goals Award è un’idea ispirata ai 17 Sustainable Development Goals - obiettivi per lo sviluppo sostenibile - istituiti nel 2015 dalle Nazioni Unite per creare un mondo migliore entro il 2030 e verso i quali la città vuole confermare il suo impegno. L’obiettivo è di coinvolgere le imprese e le realtà per rendere la città sempre più smart, green e sostenibile.

Sponsor dell’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Associazione Genova Smart City, sono Gruppo Boero e RINA S.p.A..

"L’amministrazione comunale è particolarmente sensibile ai temi della sostenibilità e quindi ha promosso e appoggiato questa iniziativa con convinzione – sostiene l’assessore al marketing territoriale Francesca Corso–. Cercare di stimolare una crescita sostenibile in ogni campo, come prevedono i 17 SDGs, obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, è un dovere morale, ancor prima che una buona pratica amministrativa. C’è un ulteriore elemento che mi piace sottolineare: la restituzione del valore del premio alla comunità, e il collegamento virtuoso con associazioni e gruppi impegnati nei temi di cittadinanza attiva".

La presentazione e l’assegnazione del premio erano avvenute a maggio, durante Euroflora. I 17 Global Goals erano stati raggruppati in cinque “challenge” definiti dalle '5P' dello sviluppo sostenibile: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership, e in 2 categorie: Achievement, per i risultati già ottenuti, e Project per le idee ancora da realizzare. La giuria, composta da rappresentanti delle imprese, della cultura, della ricerca e delle istituzioni aveva scelto 20 finalisti tra i 55 candidati; i contendenti si erano poi sfidati in uno speed de(ba)te, con 60 secondi a disposizione di ciascuno per convincere il pubblico a scegliere la propria proposta. Ogni vincitore ha individuato un bene comune da ripristinare.

Gli interventi

Il comitato genitori IC Quarto ha scelto la carteggiatura e la pittura di tratti di ringhiera del "Parco scuola traffico per bambini" in via delle Viole. Realizzati anche altri lavori di sistemazione di tratti di ringhiere in città: la società 2Csrl ha optato per pitturare quelle presenti in via 5 Maggio, via Quarto e piazzale Crispi, mentre Barchelettriche si è occupata dei tratti di via Quinto, nel lato mare all’altezza del depuratore. La Fondazione Iit ha indicato le balaustre di Passeggiata Anita Garibaldi e dell’area fitness.

Interventi anche di sistemazione di alcune panchine, bordature aiuole e corrimano: Ub-ex ha scelto quelli di Corso Magenta e della pista di pattinaggio, Mecplex Rete d'Impresa invece si è concentrata su Spianata Castelletto, mentre ReLOG3P SRL ha indicato piazza Corvetto.

La società NoOx Worldwid ha scelto lavori di rigenerazione urbana attraverso installazioni artistiche e murales (Tunnel pedonale Stazione Brignole FS) e grazie a Happily sono state piantumate nuove essenze nelle aiuole di via Righetti.

I vincitori

I vincitori per la categoria Achievements sono stati:

1) Persone - Justep di 2C S.r.l.

2) Pianeta - BeeU di Happily S.r. l.

3) Prosperità - La mobilità elettrica sull’acqua accessibile a tutti di Barche elettriche S.r.l.

4) Pace - Bridging Italy, the Africa, starting from Senegal di NoOx Worlwide S.r.l

5) Partnership - Urban delivery di Ub-ex

Per la categoria Projects:

1) Persone - A scuola in sicurezza di comitato genitori I.C. Quarto

2) Pianeta - 3DDredger di Mecplex Rete d’Impresa

3) Prosperità - ReACT Wiki-Logi + ReACT Processes di ReLOG3P S.r.l.

4) Pace - Outdor Education – Il giardino della lettura di comitato genitori I.C. Quarto

5) Partnership - Research Footprint for sustainability di Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Il bando per l'edizione 2023

A gennaio verrà pubblicato il bando per l'edizione 2023, che vedrà la novità del coinvolgimento delle scuole ed un aumento degli interventi di miglioramento dei beni comuni grazie a maggiori sponsorizzazioni.

Le azioni legate agli obiettivi delle Nazioni Unite:

1 Sconfiggere la povertà: progetto #HomelessZe, porre fine alla povertà estrema in cui vivono oltre 50mila persone;

2 Sconfiggere la fame: emporio solidale, rendere accessibile a famiglie con situazioni economiche sfavorevoli alimenti e generi di prima necessità;

3 Salute e benessere: tutela della sicurezza stradale, nascita del COA -Centrale Operativa Autostradale, presidi per la sicurezza stradale e pubblicazione di video sulla sicurezza;

4 Istruzione di qualità: nasce il CEA – Centro Educazione Ambientale;

5 Parità di genere: Stesura della legge contro la violenza di genere e nascita del Centro antiviolenza;

6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: servizio raccolta rifiuti promosso da Comune e Guardia costiera ausiliaria per ripulire tutta la fascia costiera di Genova dai rifiuti galleggianti;

7 Energia pulita e accessibile: SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan, Genova si impegna ad abbattere nel 2030 CO2 del 40%;

8 Lavoro dignitoso e crescita economica: città amiche del turismo, network di 10 città europee, per turismo sostenibile come strumento di crescita economico, sociale e ambientale;

9 Imprese, innovazione e infrastrutture: sportello del cittadino, informazioni anche telefoniche su servizi e procedure del comune;

10 Ridurre le disuguaglianze: politiche di migrazione responsabile e ben gestita, formazione professionale e inserimento sociale, riaccompagnamento alle famiglie per minori non accompagnati;

11 Città e comunità sostenibili: I luoghi della cultura, dialogo con il museo, incontri su offerta culturale e di impiego nel settore;

12 Consumo e produzione responsabili: Efficacia e “Voglio rifarmi una vita”, progetti per raccolta ecologica dei rifiuti;

13 Lotta contro il cambiamento climatico: scolmatore del Fereggiano/Bisagno, ridurre i rischi dei disastri idrogeologici;

14 Vita sott’acqua: Slow fish, sensibilizzare e promuovere la pesca sostenibile;

15 Vita sulla Terra: riforestazione urbana, ripiantare 16mila alberi e creazione di nuovi giardini urbani;

16 Pace Giustizia e Istituzioni solide: attivazione centri antiviolenza, spazio di accoglienza per donne in situazione di pericolo

17 Partnership per gli obiettivi: tavolo multi stakeholder per promuovere Agenda Onu 2030