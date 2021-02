Superbonus e altri incentivi, uno sportello per aiutare i cittadini a orientarsi

Attivo al Blue District di via del Molo un punto informativo per favorire l’accesso agli incentivi statali che promuovono l’efficienza energetica

Il Comune di Genova ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini e degli operatori un servizio informativo per l'accesso alle varie tipologie di incentivi statali previsti dalla legge 77/2020 ('Decreto Rilancio'). Per questo ha attivato in via del Molo 65, nel palazzo sede del Genova Blue Distric, lo Sportello Riqualificazione energetica.

Dal Superbonus 110% al Sismabonus, dal bonus facciate e alle altre forme di incentivazione per promuovere la diffusione del risparmio e dell'efficienza energetica, i cittadini potranno ottenere le informazioni e le indicazioni utili per orientarsi tra le opportunità legate al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2, ma anche al decoro urbano degli immobili della città di Genova.

Obiettivo del nuovo servizio offerto dal Comune è ottenere il massimo utilizzo di queste opportunità, promuovendo così anche il lavoro dei professionisti e degli attori in campo. Lo sportello fornisce risposte su applicazioni dei bonus previsti dal Decreto Rilancio, condizioni di accesso, step da compiere, documentazione da fornire per la prefattibilità, ecc.

Si può accedere al servizio in due modi: per prime informazioni direttamente allo sportello di via del Molo 65 – aperto il lunedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 18 – oppure scrivendo a riqualificazione.energetica@job-centre-srl.it.

Per chi avesse quesiti più specifici o bisogno di chiarire o approfondire aspetti particolari, dal sito del Comune di Genova https://smart.comune.genova.it o di job Centre https://www.job-centre-srl.it/index.php/attivita/riqualificazione-energetica è possibile prenotare un appuntamento di persona oppure on line.

Inoltre, sulla base di specifiche esigenze del mondo professionale o degli amministratori si prevedono webinar di approfondimento.