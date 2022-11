Ecomondo 2022, presenti anche Arpal ed Ecoeridania

Mercoledì 9 novembre è scattata a Rimini l'edizione 2022 di Ecomondo, una delle più importanti rassegne internazionali dedicate alle tematiche ambientali. Non poteva mancare la presenza del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), di Ispra e con loro c'è anche Arpal.

Nel pomeriggio, presso il palco centrale del quartiere fieristico di Rimini, si terrà il convegno realizzato dal Gruppo EcoEridania dal titolo 'End of waste: l'Italia è pronta?".

L'evento sarà l'occasione per approfondire il processo e la gestione di rifiuti speciali e dell'efficacia e qualità del sistema Italia per lo smaltimento e gestione di essi. Al convegno saranno presenti figure di spicco dell'industria, dell'ambiente e delle istituzioni che interverranno in merito all'Eow su vari fronti: legislativi, geografici, funzionali e culturali.