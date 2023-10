Stop al lancio dei palloncini in aria, la proposta in consiglio comunale

Nella prossima seduta del consiglio comunale sarà discussa la mozione presentata da Valter Pilloni di Vince Genova, intitolata "Divieto di lancio in atmosfera di palloncini in gomma". Il consigliere chiede di introdurre il divieto in ossequio a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione secondo cui la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nelle competenze esclusive dello Stato.

Valter Pilloni cita diversi studi effettuati sul tema, secondo i quali i palloncini esausti sono l'80% dei rifiuti che vengono poi trovati nello stomaco di tartarughe, uccelli marini e foche, animali trovati morti nelle coste di tutto il mondo. Nel documento viene sottolineato come il latex utilizzato per la produzione di palloncini non sia biodegradabile e quindi ecosostenibile perché i tempi di degradazione sono ancora troppo lunghi.

La mozione nasce quindi con l'obiettivo di aprire una riflessione a Genova chiedendo al sindaco e alla giunta di valutare un divieto di rilascio di palloncini nel'atmosfera alla fine delle cerimonie, attraverso apposita ordinanza. Dopo il rinvio di martedì 10 ottobre la mozione sarà discussa nella prossima seduta.