'Comuni Ricicloni' di Legambiente: uno solo è in provincia di Genova

Pieve Ligure è l'unico comune in provincia di Genova ad aver ricevuto il premio dei 'Comuni Ricicloni'. A Roma si è infatti svolta la 31esima edizione del dossier di Legambiente che fotografa e premia l’impegno dei Comuni italiani nella raccolta differenziata per un corretto avvio a riciclaggio dei materiali raccolti nel 2023.

Pieve Ligure unico 'Comune Riciclone' in provincia di Genova

L'associazione ha individuato in Pieve Ligure uno dei quattro Comuni della Liguria meritevoli di ricevere l'attestato di 'Comune Riciclone'. Si tratta di Comuni che hanno contenuto la produzione pro capite di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento al di sotto dei 75 kg per abitante/anno: sono in totale 698 su 7.986 in Italia; questo significa che i cittadini serviti da un servizio di gestione dei rifiuti efficiente sono poco più di 4 milioni, cioè il 6,9% del totale della popolazione.

"Siamo davvero orgogliosi di questo risultato. È indubbio - ha detto Paola Negro, sindaca di Pieve Ligure - che la gestione dei rifiuti sia più efficace nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, che sono ricicloni in 450 sul totale di 698, ma occorre sempre l'impegno di tutti i cittadini e di tutte le cittadine, che ringraziamo, senza i quali non si potrebbe raccogliere nulla. Noi oggi siamo purtroppo ancora ostacolati non tanto dall'impegno delle persone quanto dai cinghiali, che rendono complicata la raccolta soprattutto dell'umido, contro i quali abbiamo studiato delle gabbie per la raccolta dei mastelli, ma che spesso non riescono a impedire che i rifiuti vengano sparsi per strada."

Gli altri 'Comuni Ricicloni' in Liguria

Gli altri tre 'Comuni Ricicloni' della Liguria sono Riccò del Golfo e Luni in provincia di La Spezia e Ortovero in provincia di Savona.

Due premi a Genova per olio esausto e vetro

Nell'ambito dell'iniziativa anche Genova ha ottenuto due premi, ritirati dall’assessore comunale Matteo Campora e dal presidente di Amiu Genova Giovanni Battista Raggi.

Uno attraverso l'iniziativa 'Olio recuperato, ambiente salvato', avviata ad aprile 2024 da Amiu e Conoe, una campagna di comunicazione a 360 gradi che include video tutorial, affissioni, volantini e attività social che ha l’obiettivo di aiutare i cittadini a differenziare correttamente l’olio da cucina esausto, evitando di disperderlo nell’ambiente.

L'altro per l'incremento della raccolta differenziata del vetro. 'Vetro da riciclare, Genova da conservare' è invece il titolo della campagna di Amiu, Coreve e Re.Vetro (l’azienda che gestisce il servizio di raccolta) che, a partire dal 2023, con l’utilizzo di strumenti comunicativi rivolti a cittadini e piccole imprese attraverso giornali cartacei e online, campagne social, newsletter, diffusione di infografiche, podcast e incontri con le scuole, ha consentito di incrementare in maniera significativa la raccolta differenziata del vetro. Infatti, dalle 15.385 tonnellate di vetro ravvolte nel 2022 si è passati alle 15.798 del 2023, con una proiezione per il 2024 superiore alle 16.000 tonnellate.