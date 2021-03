All'Ipercoop arriva la prima colonnina ultra veloce per ricaricare le auto elettriche

Una colonnina di ricarica Ultra Fast Charge per la ricarica veloce fino a 150 kW è stata installata nel parcheggio del Centro Commerciale L’Aquilone di Genova, nell’ambito di un progetto portato avanti oramai da alcuni anni da Coop Liguria e Duferco Energia, nel parcheggio è disponibile anche una colonnina con più prese di ricarica Quick Charge per la ricarica di auto e veicoli elettrici leggeri (come scooter o quadricicli).

«Il progetto sviluppato con Coop Liguria si arricchisce di un altro significativo tassello -commenta Sergio Torre, direttore mobilità sostenibile di Duferco Energia - il Centro Commerciale L’Aquilone è un posto strategico per "fare il pieno" per gli utenti autostradali che trovano a 1 chilometro dal casello una ricarica ultraveloce (fino a 1000 km in un’ora) permettendo nel frattempo di fruire dei servizi del centro commerciale. Contemporaneamente è anche un luogo facilmente fruibile per tutti i genovesi e i molti frequentatori dell’Aquilone. Questo investimento di Duferco nella Valpolcevera è anche un chiaro segnale dell’attenzione della nostra azienda per lo sviluppo sostenibile di un territorio strategico e nodale non solo della città ma della logistica di tutto il nord-ovest del nostro Paese».

«La partnership con Duferco Energia - spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - è coerente con l’impegno ambientale di Coop, perché incentiva Soci e cittadini a scegliere le auto elettriche, che sono il futuro di una mobilità più sostenibile. Una sostenibilità che Coop Liguria mette al centro di tutte le sue scelte - dalla progettazione delle strutture al confezionamento dei prodotti - e che da 40 anni insegna ai bambini delle scuole. La nostra attenzione all’ambiente riguarda anche la voce trasporti, dove abbiamo ottimizzato al massimo la logistica delle merci, assicurandoci che i camion viaggino solo a pieno carico, per non inquinare più del necessario. Inoltre, stiamo lavorando per rendere più ecologica la nostra flotta aziendale e i mezzi con cui consegniamo la spesa a domicilio: sono già elettrici due dei furgoni in circolazione per le consegne di “Coop a casa” e ne abbiamo ordinati altri sette».

Duferco Energia ha già attivato altre 12 stazioni di ricarica presso diversi punti vendita di Coop Liguria: gli Ipercoop di Albenga, Carasco, Sarzana e La Spezia e i supermercati di Arenzano, Vado Ligure e Genova Nervi. Sono inoltre in corso di attivazione ulteriori stazioni presso le Coop di Busalla, Genova Palmaro e Mondovì.

Le colonnine sono accessibili a tutti i clienti di mobilità elettrica di Duferco Energia tramite App D-Mobility e card nonché ai clienti degli altri operatori interoperabili. In occasione di ciascuna installazione, Duferco Energia ha riconosciuto ai Soci di Coop Liguria sei mesi di ricarica gratuita, agevolazione valida anche all’Aquilone. Coop Liguria, inoltre, di recente ha reso disponibile, per i propri Soci, la possibilità di pagare le ricariche attraverso i punti che accumulano sulla carta Socio Coop ogni volta che fanno la spesa.

Duferco Energia si impegna anche nell’ambito di questo accordo a garantire 100% Energia da Fonte Rinnovabile per la ricarica dei veicoli elettrici, al fine di dare un contributo ancor più concreto alla tutela dell’ambiente.