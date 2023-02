Ambiente, Liguria prima nazionale per capitale pro capite tra le regioni "green conscious"

In quattro regioni del nord si concentra il 62,2% nazionale degli investitori e il 69,4% dei capitali investiti in una transizione energetica inclusiva e democratica. A questi territori (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto) si aggiunge la Liguria, che guida la classifica nazionale per capitale medio pro-capite investito.

Le regioni in cui si investe di più nella transizione energetica

Ma andiamo a vedere nel dettaglio: la classifica delle regioni più "green conscious d'Italia" - secondo Ener2Crowd, piattaforma che sostiene gli investimenti sostenibili - vede al primo posto la Lombardia, da qui infatti proviene il maggior numero di investitori etici 'greenvestor' (29,1%) e il maggior volume di fondi (35,4%) destinati a una transizione energetica inclusiva. A seguire Emilia Romagna con il 12,4% di investitori e il 12,4% di volume investito, Piemonte (12,2% di investitori e 10,7% di volume), e Veneto (8,5% di investitori e 10,9% di volume). Poi ancora vengono Lazio, Toscana, Sicilia e Campania, che concentrano così il 22,3% degli investitori e il 15,6% dei capitali investiti. Queste altre quattro regioni - sommate alle prime - costituiscono la "Ener2Crowd Top-8" delle regioni italiane, andando a rappresentare l'84,5% degli investitori e l'87,3% dei capitali investiti. Le rimanenti 12 regioni assorbono invece appena il 15,5% degli investitori e il 12,7% dei capitali.

Liguria prima nella classifica per capitale medio pro-capite

Ma a guidare la classifica per capitale medio pro-capite investito sono invece Liguria con 15.791 euro, poi Valle d'Aosta (15.250 euro), Molise (14.465 euro) e Veneto (11.169 euro). Mentre solo quinta si classifica la Lombardia con una media pro-capite di 10.626 euro, che comunque è quasi il doppio di quella del Lazio (6.512 euro) in decima posizione. In mezzo ci sono Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. "Da notare però come nelle Marche, Toscana e Friuli Venezia Giulia, le donne impieghino un capitale medio pro-capite di gran lunga superiore a quello degli uomini, confermandosi le regioni 'pink' della rivoluzione energetica. Più indietro di tutte nella parità di genere, Molise, Puglia, Valle d'Aosta, Sardegna e Trentino-Alto Adige" puntualizza Giorgio Mottironi, cso e co-founder di Ener2Crowd.com.