"Vogliamo una città più sicura e vivibile", 37 associazioni per la 'ciclabile umana' in via Venti

Sono 37 le realtà associative che hanno aderito all'evento lanciato da Genova Ciclabile e che andrà in scena sabato 3 dicembre 2022 a partire dalle ore 15 tra piazza De Ferrari e via XX Settembre. Una 'catena ciclabile umana' per chiedere una città più sicura e vivibile, come aveva raccontato a Genova Today la scorsa settimana Alessandra Repetto, fondatrice del gruppo #genovaciclabile. La data era stata scelta attraverso un sondaggio prendendo spunto da una manifestazione simile andata in scena a Milano in seguito alla morte di un 14enne travolto da un tram mentre percorrreva il percorso scuola-casa in sella alla propria bicicletta. I ciclisti genovesi avevano deciso di raccogliere il testimone con l'obiettivo di far proseguire la catena umana anche in altre città, per abbracciare idealmente tutta l'Italia lanciando un forte segnale in favore della mobilità sostenibile e alternativa.

"I nostri bambini e ragazzi pedaleranno per ultimi con i volontari nella ciclabile più bella del mondo, protetti dalle persone, perchè vogliamo consegnare a loro un futuro migliore - spiegano gli organizzatori in una nota - vogliamo mostrare che anche a Genova c'è una città che non crede nella legge del più forte, ma che vuole essere a misura dei più fragili: disabili, anziani, genitori col passeggino, bambini, pedoni e ciclisti".

L'appello a tutti i genovesi

E poi l'appello lanciato a tutti i genovesi: "Volete che aree pedonali, strisce pedonali e marciapiedi vengano rispettati in tutta la città, che gli attraversamenti vengano rialzati e resi visibili e che vengano create sempre più aree pedonali alberate per dare spazio e far respirare le persone? Volete che le corsie ciclabili non siano più utilizzate per la sosta selvaggia di automobili, o utilizzate come corsie di sorpasso (a destra) da scooter e moto, in centro come in periferia, e che in città si creino sempre più piste ciclabili protette? Volete una città con il limite dei 30 nelle aree residenziali, costruzione di zone 30 per la vivibilità dei quartieri, e l’utilizzo di dissuasori per far rispettare un limite che garantisca una maggior sicurezza di tutti a partire dai più fragili? Volete una città che non corre tra un semaforo e l'altro, ma che arriva più lontano, senza barriere e senza escludere nessuno? Volete una città civile, ciclabile e a misura di persona con un ottimo servizio di trasporto pubblico per tutti, che permetterebbe di ridurre i mezzi a motore? Allora venite con le vostre biciclette, a piedi, con le carrozzine, con i passeggini, venite con i vostri figli in bici perché città 30 con zero morti, con un'aria più salubre, con molto più spazio dedicato a parchi e aree pedonali esistono già e ci vivono le persone più felici".

Le 37 realtà firmatarie