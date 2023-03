Recco, arriva la casetta dell'acqua: "Pratica, economica e green"

Sarà installata a Recco, in piazza Matteotti, una 'casetta dell'acqua' a disposizione dei cittadini. Erogherà acqua, proveniente dall'acquedotto pubblico, liscia e frizzante, refrigerata e purificata dai residui chimici mediante un accurato sistema di filtraggio.

Lo ha annunciato il Comune che ha approvato una delibera di giunta per avviare la procedura di gara per l'individuazione della ditta che avrà in concessione il servizio di realizzazione e di gestione. Il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore all'urbanistica Enrico Zanini commentano: "Crediamo nella valorizzazione del patrimonio naturale delle acque e nella salvaguardia dell'ambiente riducendo, i rifiuti in plastica dovuti all'utilizzo delle bottiglie. Il tutto senza gravare sulle casse del Comune, anzi avremo solo benefici economici".

Il Comune ha poi spiegato che sarà stipulato un apposto contratto tra il soggetto erogatore dei servizi e la pubblica amministrazione mediante una concessione che durerà anni 9 e non sarà prorogabile. Il costo per ogni litro di acqua non dovrà superare i di 10 centesimi per acqua naturale, di 15 centesimi per acqua lievemente gassata e di 20 centesimi per l'acqua gassata, che rimarranno appannaggio del soggetto incaricato.