Boccadasse, "Guanti e buona volontà" per la pulizia del borgo

Come ogni anno a Boccadasse la Pro Loco Maris promuove, insieme alla società sportiva Vignocchi e al Civ Boccadasse, una giornata di pulizia dell'iconico borgo genovese e della sua spiaggia, una delle più amate e fotografata ogni giorni da tantissimi visitatori e turisti.

L'appuntamento è stato fissato per domenica 9 giugno 2024 a partire dalle ore 9 e andrà avanti fino alle 12:30 e arriva qualche giorno prima della festa patronale di Sant' Antonio da Padova del 13 giugno: "Invitiamo soci e socie e tutti gli amanti di Boccadasse a partecipare all'evento - spiegano gli organizzatori -, muniti di guanti e buona volontà. La Pro Loco metterà a disposizione la sede di via Aurora 8R e fornirà i sacchetti per la raccolta, l'evento sarà realizzato in collaborazione con Amiu e il panificio di Roberto Tognoni".

Lo scorso anno erano stati riempiti diversi sacchi della spazzatura tra bottiglie vuote, lattine e cartoni della pizza abbandonati ed era stata anche recuperata una grossa lastra di plastica trovata tra gli scogli, forse portata dal mare o forse abbandonata da qualcuno.

