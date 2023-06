Cornigliano: bimbi a scuola in bicicletta, per promuovere la mobilità sostenibile

Ultimo giorno di scuola con pedalata collettiva sicura e sostenibile. Nella mattinata di venerdì 9 giugno 2023 trenta bambini delle classi quinte dell’IC Cornigliano, per la prima volta, hanno provato l’emozione di andare insieme a scuola ognuno in sella alla propria bicicletta, percorrendo e osservando il tragitto casa-scuola da una prospettiva diversa dal solito. Partiti da piazza Savio, davanti alla stazione ferroviaria di Cornigliano, e accompagnati dagli agenti del distretto 6 della Polizia Locale, sotto gli occhi attenti degli insegnanti e di alcuni adulti in bici 'travestiti' da angeli custodi, un primo gruppo di bimbi ha percorso in sicurezza, in direzione centro, il primo tratto della pista ciclabile di via Cornigliano. Quindi, dopo essere passati dall’altra parte della strada a piedi sulle strisce pedonali, c’è stata una breve pausa in piazza Rizzolio, dove si sono aggregati altri compagni, prima dell'ultima 'tappa' verso via Cervetto, sede della scuola.

"Il bicibus, insieme al pedibus e all’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale, rappresenta una pratica virtuosa in termini di educazione dei bimbi e delle loro famiglie a una mobilità urbana più green, a misura di persona e di bambino - dichiarano gli assessori comunali alla mobilità e trasporti Matteo Campora e alla sicurezza Sergio Gambino -. La nostra amministrazione promuove e sostiene, in sinergia con le associazioni e i cittadini del territorio, tutti quei progetti finalizzati a favorire e concretizzare quel cambiamento culturale che tutti auspichiamo. Un cambiamento che, per diventare realtà, deve basarsi da un lato sull’utilizzo di mezzi meno inquinanti, dall’altro su un lavoro capillare di informazione, educazione e sensibilizzazione di tutti, in particolare dei più piccoli, alla cultura della sicurezza stradale. Un lavoro, quest’ultimo, che stiamo portando avanti nelle scuole grazie anche al prezioso lavoro degli educatori formati dalla nostra Polizia Locale".

"Di recente via Cornigliano è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione con la realizzazione di una pista ciclabile - spiega il dirigente scolastico dell’IC Cornigliano Antonio Carvelli - Per questo, su proposta del gruppo di maestre guidato da Silvia Gardella e formato da Lucia Dal Pian, Patrizia Napolitano ed Elisabetta Ranzi, abbiamo pensato di realizzare il nostro primo bicibus sperimentale: una bella occasione per sensibilizzare i bimbi, che già girano in bicicletta nei giardini davanti alla scuola, a una modalità di spostamento alternativa a quella tradizionale, che favorisce la socializzazione e aumenta il benessere loro e dell’ambiente. Benefici che abbiamo già potuto riscontrare con il pedibus, rispetto al quale la nostra scuola ha un’esperienza più consolidata e che, dopo le quattro edizioni di quest’anno, ci piacerebbe rendere strutturato. Nel frattempo, come già fatto da altre scuole, abbiamo richiesto l’installazione di un cicloposteggio davanti al nostro Istituto, così da incentivare l’utilizzo della bici da parte di bambini e insegnanti".

Ora per le scuole genovesi, con la fine dell’anno scolastico 2022/2023, appuntamento dal 16 al 22 settembre con la 22esima edizione della Settimana europea della mobilità sostenibile (SEM), dal titolo 'Risparmiare energie': un’occasione importante per promuovere nuovi progetti ed eventi in materia di mobilità scolastica sostenibile. Tutte le scuole che vogliano proporre iniziative per la SEM hanno la possibilità di registrarle al link https://forms.office.com/e/gAhbnt5F27