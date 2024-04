Bando efficientamento energetico: 1 milione di euro per l’entroterra

L’entroterra ligure è non soltanto verde, ma da oggi anche green. Per sostenere lavori a favore dell’efficientamento energetico di edifici pubblici, arrivano finanziamenti da un milione di euro per circa 50 comuni delle Valli dell'Antola e del Tigullio, del Beigua-Sol, dell'Alta Valle Arroscia e della Val di Vara.

“Si tratta di un'occasione che consentirà ai comuni coinvolti di richiedere contributi a fondo perduto che possono raggiungere addirittura il 100 per cento degli investimenti effettuati per ridurre le emissioni inquinanti e il fabbisogno energetico dei propri immobili, nella misura massima di 150 mila euro” spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Da oggi - martedì 2 aprile - fino al 18 aprile, i 50 comuni che hanno sottoscritto il protocollo di attuazione dell’investimento territoriale integrato con Regione Liguria potranno fare domanda al bando. Potranno fare richiesta sia per edifici pubblici che per edifici privati a utilizzo pubblico, a patto che la superficie calpestabile sia pari ad almeno 100 metri quadri e che i lavori vengano realizzati e rendicontati entro il 30 novembre 2024.

Tra gli interventi consentiti all’interno della spesa si contano la coibentazione dell'involucro edilizio, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di pareti ventilate, di giardini verticali e di tetti verdi, l’installazione di sistemi schermanti o dispositivi per il controllo automatizzato. Ma anche l’acquisto di impianti solari termici, l'efficientamento del sistema di illuminazione o di trasporto (es. ascensori o scale mobili) e la creazione di una rete di teleriscaldamento.

I comuni coinvolti che potranno quindi usufruire dei finanziamenti sono: Bargagli, Borzonasca, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano d'Aveto, Torriglia, Campo Ligure, Masone, Mele, Mioglia, Pontinvrea, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Urbe, Armo, Aquila d'Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.