Efficientamento energetico edifici pubblici: altri dieci Comuni coinvolti

Regione Liguria ha autorizzato, tramite provvedimento del settore Energia, la concessione dei contributi richiesti da altri dieci comuni dell'entroterra ligure al bando dedicato all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e in uso pubblico delle aree interne.

I Comuni coinvolti

In particolare, sono stati approvati i progetti di riduzione dei consumi e di miglioramento delle prestazioni energetiche presentati da Borzonasca, Fontanigorda, Lumarzo, Masone, Mele, Montegrosso Pian Latte, Rezzoaglio, Riccò del Golfo, Stella e Zignago. Comuni che si aggiungono alle 6 amministrazioni che avevano, nelle scorse settimane, già ottenuto il provvedimento di concessione (Beverino, Campo Ligure, Davagna, Mendatica, Rossiglione e Torriglia).

Gli interventi

La misura, a seguito del rifinanziamento approvato in giunta a giugno scorso ha raggiunto i 2,5 milioni di euro di dotazione economica. Tra gli interventi previsti dal bando rientrano: la coibentazione dell'involucro edilizio, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di pareti ventilate/giardini verticali/tetti verdi, l'installazione di sistemi schermanti o dispositivi per il controllo automatizzato, l'acquisto di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile destinato all'autoconsumo (nel limite del 20%), l'efficientamento del sistema di illuminazione o di trasporto (per esempio ascensori o scale mobili) e la creazione di una rete di teleriscaldamento.

Piana: "Azione per difendere l'entroterra"

"Una risposta tempestiva per consentire ai comuni richiedenti di avviare in tempi rapidi gli interventi previsti. Interventi che, ricordo, saranno finanziati, con un massimo di 150 mila euro a fondo perduto, al 100% da Regione Liguria - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana - Un'azione concreta per difendere il nostro entroterra e che mira ad aiutare le amministrazioni a sostenere quelle spese necessarie a migliorare le prestazioni energetiche e ad abbattere i consumi in bolletta".