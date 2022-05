Genova è la città italiana con più territorio coperto da alberi

Genova è la città più verde d'Italia. è quanto emerge da uno studio commissionato dal Ministero della Transizione Ecologica che ha fornito una fotografia dello stato del verde nei centri urbani della penisola. La ricerca ha preso in considerazione la percentuale di territorio coperto da alberi nelle principali città metropolitane d'Italia.

Il capoluogo ligure guida questa classifica con il 72% della propria superficie coperta da alberi, prati o parchi, con un importante distacco sulla seconda classificata, che è Firenze, che ha il 58% della superificie piantumata, terzo gradino del podio per Reggio Calabria con il 48% della superficie verde.

Una notizia che arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di un bando del Ministero per promuovere la riforestazione di 14 città metropolitane italiane, il progetto si pone l'obiettivo di piantare circa 6,6 milioni di alberi entro la fine del 2024. Un'opportunità anche per Genova e per la sua green strategy, il piano per rendere la città sempre più verde e sostenibile.

Questo bando ha l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria nei centri urbani, infatti una maggiore presenza di alberi contribuisce a ridurre i livelli di inquinamento, frena il consumo del suolo e d'estate mitiga l'aumento delle temperature. L'iniziativa coinvolge non solo i centri ubrani ma anche le aree extraurbane limitrofe ed è un ottimo modo per recuperare e valorizzare anche le perifierie.

L'aumento del verde permette di tutelare la biodiversità e ridurre la cementificazione, contribuendo a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città. I comuni che intendono partecipare avranno a disposizione solo due mesi per presentare i progetti.