“Valbisagno in Sport” alla Sciorba: esibizioni e prove pratiche con le associazioni sportive del territorio

Dopo SportCity Day e SportAbility Day, lo sport per tutti torna nuovamente protagonista giovedì 28 settembre al My Sport Village Sciorba con la quinta edizione di “Valbisagno in Sport”, l’ormai storica manifestazione organizzata dal Municipio IV Media Valbisagno in collaborazione con oltre 40 società e associazioni sportive del territorio, l’assessorato allo sport del Comune di Genova e con il patrocinio di Coni Liguria. Un evento molto atteso dalla cittadinanza che quest’anno viene impreziosito dalla “Partia do chêu”, la partita del cuore a ingresso libero che vedrà sfidarsi volti noti della scena artistica e sportiva genovese per raccogliere fondi da devolvere all’ospedale Gaslini.

Per tutta la giornata, presso l’impianto polisportivo della Sciorba di via Adamoli, residenti e non solo potranno cimentarsi gratuitamente in una pluralità di eventi e attività sportive, motorie e ludiche, con l’obiettivo di far avvicinare quante più persone possibili, in particolare giovani e giovanissimi, al mondo dello sport, consentendo loro di scoprire i benefici per la salute legati alla pratica di una qualsiasi attività motorio-sportiva.

«“Valbisagno in Sport” è uno straordinario evento organizzato dal Municipio della Media Valbisagno insieme alle principali realtà sportive del territorio e in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Genova per promuovere, non solo tra i più piccoli, la cultura dello sport – dichiara l’assessore comunale allo sport e turismo Alessandra Bianchi –. Praticare regolarmente un’attività motorio-sportiva contribuisce al benessere e la salute della persona, in una logica di prevenzione delle malattie e di mantenimento di uno stile di vita sano, attivo e consapevole. Quest’anno il programma di “Valbisagno in Sport” prevede anche “A partia do chêu” dove cantanti, comici, artisti e sportivi genovesi si sfideranno allo Sciorba Stadium – il cui manto è appena stato rinnovato e inaugurato in occasione dell’ultimo SportAbility Day – tra un dribbling e una risata, un gol e una canzone, con l’obiettivo di sostenere le attività della Fondazione Gaslininsieme ETS. Un motivo in più per partecipare a questa grande festa che, come lo SportCity Day e lo SportAbility Day, mira a diffondere i valori dello sport nella nostra città – continua Bianchi – pronta l’anno prossimo ad affrontare l’attesissima sfida di Genova Capitale europea dello Sport 2024: un’occasione unica per ribadire l’importanza dello sport nella vita delle persone e rilanciare ancora di più, a livello internazionale, l’immagine di Genova come città di grande attrattività turistica grazie al suo eccezionale patrimonio artistico-culturale».

Il programma della giornata prevede al mattino visite guidate con gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado della Valbisagno mentre, nel pomeriggio, porte aperte per tutti i bimbi e ragazzi accompagnati che desiderano praticare sport e conoscere le realtà sportive presenti sul territorio del Municipio IV Media Valbisagno. Società e associazioni che saranno assolute protagoniste di “Valbisagno in Sport” dove, oltre a presentare al pubblico le proprie attività, guideranno i visitatori in eventuali prove pratiche gratuite.

Ci si potrà cimentare in un amplissimo ventaglio di discipline sportive quali calisthenics, savate, nuoto, basket, volley, calcio, tennis, atletica, baseball, arrampicata, bike, arti marziali, danza, ginnastica artistica e ritmica, fitness, badminton, trekking, pallanuoto. Ciò sarà possibile grazie al contributo delle società e associazioni sportive del territorio che metteranno a disposizione istruttori qualificati e le necessarie attrezzature per quella che si profila come un’indimenticabile giornata di sport, benessere e divertimento per tutti. Inoltre per tutto il giorno, attorno al campo da calcio del My Sport Village Sciorba saranno presenti stand informativi, un palco per esibizioni di fitness, danza e arti marziali, spazi per prove pratiche di varie discipline.

“Valbisagno in Sport” ha come sponsor MySport, Decathlon Italia, Gruppo GE Gecar, Noi Supermercati Ekom Genova e Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo.

Ma il cuore – è proprio il caso di dirlo – di “Valbisagno in Sport” 2023 sarà “A Partia do chêu”, la partita del cuore dei genovesi che allo Sciorba Stadium, a partire dalle 17.30 e fino alle 19, vedrà sfidarsi le formazioni degli “Artisti genovesi”, “Aston Birra FC Project” e ”ASD Polizia Locale Genova”, in un triangolare con un importante risvolto benefico. Infatti volti noti come il comico Andrea Di Marco, il musicista Massimo Morini dei Buio Pesto, don Roberto Fiscer, gli ex calciatori Enrico Nicolini e Claudio Onofri scenderanno in campo per raccogliere fondi a favore della Fondazione Gaslininsieme ETS.

Le aziende del territorio che intendessero partecipare con una donazione potranno effettuare un bonifico bancario tramite le seguenti coordinate: IBAN IT76S0200801404000105312251 in favore di Polisportiva A.S.D. TEAM POLIZIA LOCALE GENOVA, via A. Cantore 2 rosso, 16149 Genova, con la seguente dicitura: “Erogazione liberale – A Partia du cheu 2023”. Successivamente dovranno inviare copia del bonifico via mail all’indirizzo: asdplge@gmail.com con i propri recapiti e il logo della propria attività, affinché si possa pubblicizzare la partecipazione alla realizzazione di questo evento di beneficenza. I privati, invece, sono invitati a donare in loco giovedì pomeriggio oppure tramite la piattaforma di crowdfunding al link https://dona.gaslininsieme.org/partiadocheu/

La “Partia do chêu” – che ha Asef Genova come main sponsor insieme ad altre realtà del territorio – sarà preceduta dalle finali del 4° torneo di calcio “Coppa del Municipio”, a cui hanno partecipato le principali società calcistiche del territorio della Media Valbisagno: Anpi Casassa, Ca’ de Rissi, Genoa CFC, Ligorna, Molassana Boero, Sant’Eusebio.