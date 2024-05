European Workshop for Rheumatology Research, Genova ospita il più grande evento sulle malattie reumatiche

Sono 10 sessioni scientifiche, 18 letture, 33 presentazioni, 2 letture chiave con ricercatori europei e statunitensi e 201 poster a fare da ingredienti al più importante evento europeo dedicato alla ricerca nel campo delle malattie reumatiche muscolo-scheletriche e del tessuto connettivo: l’European Workshop for Rheumatology Research (EWRR). Sostenuto dall’Università di Genova, l’’EWRR verrà ospitato da giovedì 9 a sabato 11 maggio al centro congressi dei Magazzini del cotone (Calata Molo Vecchio 15). Iscrizioni e programma scientifico si trovano sul sito dell'evento.

L'obiettivo dell'EWRR è quello di attrarre giovani ricercatori e ricercatrici, dottorandi e dottorande, e medici in formazione specialistica in Reumatologia e Immunologia clinica, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie ricerche in un contesto interattivo e informale caratterizzato da un'elevata qualità. Dal 1981 a oggi, EWRR è infatti l'occasione per presentare novità su target cellulari, biomarcatori e pathway molecolari che sono alla base dello sviluppo di una moderna diagnostica e farmacoterapia di precisione delle malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie.

Il programma della tre giornate prevede dieci sessioni scientifiche, comprendenti 18 letture e 33 brevi presentazioni dei migliori abstract da parte di giovani ricercatori, 2 letture chiave con relatori tra i più rinomati ricercatori europei e statunitensi, e visite guidate ai 201 poster esposti nella sede congressuale.

L’evento ha ricevuto l’endorsement dell’Università di Genova, ma anche di società scientifiche nazionali e internazionali, quali SIR – Società italiana di reumatologia, EULAR – European alliance of associations for rheumatologyed ERN ReCONNET – European reference network on connective tissue and musculoskeletal diseases