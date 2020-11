"Orange the world": l'Università di Genova per l'eliminazione della violenza contro le donne

L'Università di Genova conferma il proprio impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la lotta a ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

UniGe sostiene “Orange the World”, la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Onu che ha preso l'avvio il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e terminerà il 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani, con una serie di iniziative.

Il 25 si è tenuto il convegno di studio "Stop alla violenza sulle donne", organizzato dall'associazione studentesca universitaria "Idee giovani UniGe" con la collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza, e il 26 il convegno "Superare la violenza – Gestione responsabile del conflitto e riduzione del danno", organizzato dal Comitato per le pari opportunità.

"Violenza di genere: possiamo e dobbiamo andare oltre". Su UniGe.life si trova il magazine di Ateneo, con l'intervista a Nicla Vassallo, saggista, filosofa e massima esperta di gender studies.

Portale Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia (CUG): il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia hanno comunicato la realizzazione del Portale Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, in attuazione del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne”. Il portale, online all’indirizzo portalecug.gov.it, mette a disposizione strumenti di networking finalizzati alla messa in rete e alla conoscenza di esperienze positive nonché alla valorizzazione di pratiche innovative per la prevenzione e il contrasto delle forme di violenza e discriminazione sui luoghi di lavoro.