Università: come prenotarsi per le attività in presenza dal 1 marzo

Fino al 26 febbraio i corsi dell'Università di Genova proseguono in modalità online, e poi dal 1 marzo alcune attività verranno svolte in presenza.

Il sito dell'Università specifica che, per le attività indifferibili in presenza, il sito https://easyacademy.unige.it/portalestudenti permette di prenotare il proprio posto all’attività formativa prescelta fino ad esaurimento dei posti, previa sottoscrizione della dichiarazione di assenza di sintomatologia.

La prenotazione e la dichiarazione saranno verificate all’ingresso delle strutture.

Se lo studente non intende partecipare all’attività, deve annullare la prenotazione entro l’orario dell'attività stessa. Gli elenchi delle prenotazioni vengono infatti utilizzati per il tracciamento dell’utenza, come richiesto dal "Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19" del 7 settembre 2020.

Gli studenti possono utilizzare le aule studio aperte su prenotazione. Per le aule studio delle biblioteche si prenda visione di quanto riportato nel paragrafo di riferimento.