Unige Senior inaugura l'anno accademico con una lectio magistralis su Artemisia Gentileschi

Niente esami o voti, l'offerta formativa per gli over 45 permette di approfondire i propri interessi in diverse aree, tra cui Umanistica, Medicina e Farmacia, Sociale, Architettura e Ingegneria, Scienze MFN, Storia dell’arte e Cultura musicale