UniGe per i campioni 2020-21: come accedere al programma per gli studenti sportivi

Una buona notizia per tutti gli sportivi: l'Università degli Studi di Genova sostiene gli atleti di alto livello con il programma "UniGe per i campioni", nato per conciliare gli impegni universitari e quelli sportivi.

L'ammissione al programma si basa sulla valutazione del curriculum accademico e sportivo ed è aperta a tutti gli studenti UniGe.

Per saperne di più occorre leggere il bando e visitare la pagina dedicata, dove scoprirai tutte le opportunità e facilitazioni per gli studenti ammessi al programma.

Occorre presentare la domanda di ammissione tramite i servizi online dell'Università entro mezzogiorno di lunedì 30 novembre 2020.

Cos'è il programma “Unige per i campioni”

L’iniziativa dell’ Ateneo “Unige per i campioni”, che conosce in quest’anno accademico la sua 3^ edizione, accoglie ed attua le Linee guida della Commissione Europea riferite alle carriere universitarie degli atleti e persegue l’obiettivo di facilitare la conciliazione tra i loro impegni di studenti e i loro impegni sportivi.

Con il programma “Unige per i campioni”, l’Ateneo intende quindi sostenere gli atleti di alto livello su entrambi i fronti: nello sviluppo coordinato e parallelo del percorso di formazione universitaria e nella pratica agonistica delle differenti discipline sportive.

L’ammissione al programma è aperta a tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Studio presso l’Ateneo genovese.

Cosa è previsto

Ecco le principali opportunità e facilitazioni per gli studenti ammessi: