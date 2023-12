Università, 30 borse da 6 mila euro per tirocini postlauream in Europa

In arrivo 30 borse dal valore di 6 mila euro ciascuna per lo svolgimento di un tirocinio postlauream all’estero. L’Università degli Studi di Genova ha bandito nuove borse a favore dei laureati all’interno dell’Ateneo per lo svolgimento di tirocini nell’ambito dell’Unione Europea. Qui il bando completo con requisiti d’ammissione e informazioni generali. La candidatura potrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line entro e non oltre le ore 12 del 12 gennaio 2024.

Il bando prevede che il/la partecipante individui autonomamente l'ente o l'azienda che lo/la ospiterà in tirocinio. Può essere un'azienda, un ente, una scuola, un'università ecc. Ci sono però alcuni enti o aziende che contattano l’Università di Genova perché interessati a entrare in contatto con i laureati. Tra questi: BC Architects (Bruxelles, Belgio), Borealis (Linz, Austria), París Camps Arquitectura (Barcellona, Spagna), Edmaktub Association (Villanova, Spagna), Spark Legal and Policy Consulting (Bruxelles, Belgio), Volvo (vari paesi UE).



Per saperne qualcosa di più, può essere utile partecipare all’incontro UniGe "Porta la laurea in azienda - Check point", in programma giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 10 sul canale Teams "Porta la laurea in azienda - Istruzioni per l'uso" (codice: akzyz7n), dove il team del Settore Placement dell’Università sarà a disposizione per eventuali dubbi o per un supporto/confronto sulla ricerca dell'ente ospitante - l'ente ospitante del tirocinio dovrà infatti essere individuato direttamente dal candidato e presentato al momento della candidatura, tramite la compilazione dell'Application form.