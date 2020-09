Start Cup UniGe e SMARTcup Liguria 2020: cos'è, e come partecipare al bando

Chi ha un’idea imprenditoriale innovativa può partecipare alla Start Cup Unige 2020, la business plan competition dell'Università di Genova che premia le migliori idee d'impresa e sostiene l’avvio di realtà ad alto potenziale tecnologico e innovativo, frutto dei migliori risultati della ricerca accademica.

Come gli anni scorsi, contemporaneamente si avrà la possibilità di partecipare alla SMARTcup Liguria 2020, manifestazione organizzata da Regione Liguria con la collaborazione di diversi partner tra cui UniGe.

Ha preso il via l'edizione di Start Cup Unige 2020, la business plan competition dell'Università di Genova che premia le migliori idee di impresa e sostiene l’avvio di realtà alto potenziale tecnologico ed innovativo, frutto dei migliori risultati della ricerca accademica.

UniGe mette a disposizione premi in denaro dedicati a studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti e laureati, dottorati e specializzati da non piu di tre anni che abbiano sviluppato un’idea imprenditoriale.

Contemporaneamente sarà possibile partecipare a SMARTcup Liguria 2020, manifestazione organizzata da Regione Liguria, con la collaborazione di UniGe, a supporto di giovani talenti e del loro progetto imprenfitoriale. Il Regolamento e la modulistica sono reperibili sul sito SmartCup Liguria.

Regolamento Start Cup UniGe

Articolo 1 - Definizione dell'iniziativa

Il Premio per la Start Cup dell’Università degli Studi di Genova – anno 2020 è una competizione tra idee imprenditoriali innovative maturate in contesti di ricerca.

Articolo 2 - Obiettivi

Obiettivo della Start Cup UniGe è sostenere la diffusione della cultura d’impresa all’interno dell’Ateneo e del territorio regionale, favorendo la nascita di nuove imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. L’iniziativa si rivolge a soggetti che hanno idee imprenditoriali a contenuto innovativo, in qualsiasi settore economico, e aspirano a costituire un’impresa.

Articolo 3 - Destinatari

Possono partecipare alla Start Cup UniGe persone fisiche singole o in gruppo.

Il proponente, al momento della presentazione, deve rientrare in una delle seguenti categorie:

Studente, dottorando, specializzando dell’Università di Genova

Laureato, dottore di ricerca, specializzato dell’Università di Genova da non più di tre anni

Assegnista dell’Università di Genova

Per concorrere alla selezione è necessario elaborare un’idea imprenditoriale originale a contenuto innovativo, in qualsiasi campo e indipendentemente dal suo stadio di sviluppo.

Articolo 4 – Modalità di partecipazione e termini di presentazione

4.1 Partecipazione a Start Cup UniGe 2020

Per partecipare a Start Cup UniGe i soggetti di cui all'art. 3 dovranno presentare i seguenti documenti, utilizzando la modulistica reperibile sul sito https://unige.it/ricerca/misure-creazione-impresa

domanda di partecipazione compilata e firmata dal referente del progetto

sintesi del progetto imprenditoriale

curriculum vitae di tutti i partecipanti

Le domande potranno essere presentate tramite email all’indirizzo spinoff@unige.it dal 1 settembre 2020 al 21 ottobre 2020 entro le ore 12.00.

Coloro che intendono partecipare anche alla SMARTcup Liguria 2020 dovranno invece attenersi alle indicazioni riportate al comma 4.2.

4.2 Partecipazione a SMART Cup Liguria 2020

I soggetti di cui all’art. 3 possono anche concorrere a SMARTcup Liguria 2020 registrandosi e presentando la propria candidatura tramite il modulo online al seguente link: https://forms.gle/FUdWB4wD11hY5MFi8

Le candidature potranno essere presentate da 1 settembre 2020 al 15 settembre 2020 entro le ore 12.00. I proponenti potranno partecipare all’Academy, cinque giornate di formazione collettiva organizzate da FI.L.S.E. in collaborazione con Università di Genova, i centri di ricerca, i distretti e poli di innovazione e gli incubatori attivi in Liguria.

Le giornate di formazione si svolgeranno dal 20 settembre al 4 ottobre 2020.

Entro il 5 ottobre alle ore 12.00 i partecipanti all’Academy dovranno presentare le proprie idee utilizzando la piattaforma che verrà indicata durante l’Academy allegando:

business model

power point del pitch da predisporre seguendo le indicazioni che verranno fornite

video di presentazione da registrare secondo le indicazioni che verranno fornite

Le idee imprenditoriali verranno selezionate da una Giuria composta da membri di SMARTcup Liguria 2020 e imprenditori/startupper di successo. Le 16 migliori idee d’impresa selezionate accederanno ad ulteriori ore di tutoraggio individuale e consulenze specialistiche erogate da FI.L.S.E., con il supporto dei partner (fino ad un massimo di 20 ore), per essere guidate nella redazione del proprio business plan.

Al termine del percorso di tutoraggio i partecipanti dovranno presentare domanda entro le ore 12.00 del 21 ottobre 2020 accedendo alla piattaforma che verrà loro indicata, allegando i seguenti documenti:

Piano di impresa dell’iniziativa da redigersi secondo l’allegato 2 “Schema di piano di impresa” Executive Summary dell’iniziativa da redigersi secondo l’allegato 3 Power point del pitch da predisporre seguendo le indicazioni dell’allegato 4 Video di presentazione da registrare secondo le indicazioni dell’allegato 5 Liberatoria per pubblicazione foto e video secondo il modello dell’allegato 6

Il Regolamento completo e la modulistica per partecipare a SMARTcup Liguria sono disponibili sul sito https://www.smartcupliguria.it/partecipa.html

Articolo 5 – Valutazione e premi Start Cup UniGe 2020

La selezione dei vincitori avverrà sulla base della valutazione insindacabile della Commissione di cui al successivo articolo 6.

La Commissione valuterà ciascuna proposta sulla base dei seguenti criteri:

originalità e innovatività dell’idea imprenditoriale (fino a punti 40) realizzabilità tecnica ed eventuale valutazione del grado di sviluppo già raggiunto (fino a punti 20) potenzialità di mercato e di crescita (fino a punti 20) adeguatezza delle competenze manageriali del team (fino a punti 20)

Saranno inserite in graduatoria le idee imprenditoriali che conseguiranno un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

Ai vincitori della Start Cup andranno i seguenti Premi:

1° classificato: premio di 8.000,00 euro

2° classificato: premio di 6.500,00 euro

3° classificato: premio di 5.500,00 euro

Gli importi dei premi sono da intendersi al lordo di ogni onere fiscale.

Articolo 6 – Commissione di valutazione

La valutazione delle proposte sarà effettuata dalla Commissione che valuta le richieste di costituzione e riconoscimento di spin off universitari.

La Commissione potrà essere integrata con rappresentanti di enti e organizzazioni che svolgono azioni a sostegno della creazione di start-up e degli incubatori di imprese presenti sul territorio ligure.

Tutti i componenti della Commissione garantiscono la massima riservatezza sulle informazioni fornite dai proponenti, in particolare per quanto riguarda le idee imprenditoriali. Nessuna informazione sarà divulgata senza il preventivo consenso del proponente.

Articolo 7 - Erogazione dei premi

I premi verranno erogati alla persona fisica proponente l’idea imprenditoriale.

Per ricevere i premi i vincitori dovranno costituire una società di capitali avente sede legale e operativa nella Regione Liguria entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione del premio.

L’avvenuta costituzione deve essere comunicata entro 30 giorni al Settore Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico, tramite email all'indirizzo spinoff@unige.it

L’erogazione del premio avverrà a seguito della presentazione dell’atto costitutivo e statuto dell’impresa, del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso una delle CCIAA della Regione Liguria e del business plan dell’idea imprenditoriale.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti verranno trattati dall’Università di Genova in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, per quanto compatibile.

Articolo 9 – Garanzia di riservatezza

E’ garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti alla Start Cup UniGe 2020 durante lo svolgimento delle attività.

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi si impegnano a rispettare la riservatezza sulle informazioni fornite dai proponenti in merito alle loro idee imprenditoriali.

Articolo 10 – Validità del presente Regolamento

Il presente Regolamento è valido ed efficace per l’edizione 2020 della Start Cup dell’Università degli Studi di Genova.