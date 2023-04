Università, il calendario delle simulazioni dei test d'ingresso a Palazzo Ducale

Il test di ingresso per accedere all’Università può fare paura. Ma svolgendo le simulazioni organizzate dal Centro Informagiovani del Comune di Genova e dall’Università di Genova stessa, può fare meno paura. Per i giovani che si affacciano al mondo universitario, rivolgendosi in particolare a quei corsi che prevedono uno sbarramento all'ingresso, sono infatti state realizzate delle simulazioni a Palazzo Ducale in piazza Matteotti, all’interno di Casa Luzzati. Le attività potranno essere prenotate fino a una settimana prima della data di svolgimento.

Architettura e Design - Martedì 4 aprile dalle 15 alle 17. Qui le prenotazioni

Ingegneria Nautica, Tecnologie industriali, Tecnologie per l'edilizia e il territorio - Martedì 18 aprile dalle 15 alle ore 17

Scienze dell'educazione e della formazione, Media, comunicazione e società - Martedì 9 maggio dalle 15 alle 17

Scienze della Formazione Primaria, Lingue - Martedì 23 maggio dalle 15 alle 17

Medicina e Professioni sanitarie - Giovedì 25 maggio dalle 15 alle 17

Gli eventi passati:

Scienze e tecniche psicologiche – Martedì 21 marzo dalle 15 alle 17 (evento concluso)

Pretest di Medicina e Odontoiatria - Sabato 18 marzo, alle 8.30 (evento concluso)

Medicina e Professioni sanitarie - Martedì 7 febbraio dalle 15 alle 17 (evento concluso)

Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze Motorie - Martedì 7 marzo dalle 15 alle 17 (evento concluso)

Per ricevere ulteriori informazioni, si consiglia di scrivere un’e-mail a orientamento@unige.it.