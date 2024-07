UniGe, nuova magistrale in Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili

Nuova laurea magistrale in arrivo all’Università di Genova. Martedì 9 luglio alle ore 9.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, viene presentato il nuovo corso in Valorizzazione dei territori e Turismi Sostenibili, alla presenza dell'Assessore al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi e del Magnifico Rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino.



Il turismo ricopre una particolare importanza nel quadro delle politiche di sviluppo economico e assume una valenza strategica nella costruzione di un sistema capace di rafforzare la competitività e la capacità attrattiva dell'economia locale. La laurea magistrale è un percorso di studi originale e innovativo che ha come obiettivo la valorizzazione del legame tra turismo e territorio, intrecciando dimensioni globali e locali e privilegiando un approccio ecologico e interdisciplinare. Forma figure di alto profilo e specializzazione capaci di valutare criticità e potenzialità dei territori e di fornire elementi concreti per realizzare politiche di sviluppo e valorizzazione locale.

Il percorso è stato progettato tenendo conto delle consultazioni con stakeholders che operano a vario titolo nell'ambito del turismo. Le figure professionali sono: geografo, redattore per testi tecnici in ambito geografico e turistico, progettista e mediatore territoriale specialista. La formazione di dette figure avviene attraverso un percorso che si sviluppa su tre aree di apprendimento: teorie e modelli geografici; saperi interdisciplinari; metodologie e tecniche dei linguaggi comunicativi.